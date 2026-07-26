Кремъл: Рано е да се говори за спиране на въздушните атаки

Русия смята, че е рано да коментира информациите, че САЩ и Украйна обсъждат възможно прекратяване на въздушните атаки като част от опитите за слагане на край на войната, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Украински представител каза пред Ройтерс, че официални лица от Киев и Вашингтон обсъждат да представят пред Русия предложение за прекратяване на въздушните удари, като част от нов опит за съживяване на мирните преговори, имащи за цел слагане на край на започнатата през 2022 г. война на Русия срещу Украйна.

Украинският представител добави, че страната му вече е отправяла предложения за спиране на огъня на руския президент Владимир Путин, които са били отклонявани.

Въпреки това някои наблюдатели смятат, че предизвиканият от продължаващите украински атаки с дронове и ракети натиск върху руската икономика може да е смекчил позицията на Москва.

“Не знаем колко достоверни са тези информации и откъде идват. Това са вестникарски публикации, нищо повече. Ето защо е рано да ги коментираме на този етап”, каза Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Той добави, че отговорът на Русия на всяка нова мирна инициатива ще зависи от това дали е съобразена с интересите на Москва.

“Чухме изявления, че може да има някои нови формули. Все още очакваме да научим нещо повече за тях", каза Песков. "С течение на времето вероятно някои формули и предложения ще бъдат придвижвани. Какво ще се случи ще зависи от това колко те отговарят на нашите интереси", посочи говорителят на Кремъл.

Песков повтори, че Москва поддържа канали за диалог с американските преговарящи.

Руските власти казаха, че се надяват, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят Москва, когато програмата им го позволява и че диалогът с Вашингтон ще продължи.

Опитите на САЩ да посредничи за мирно споразумение до голяма степен са в застой през последните месеци, докато дипломатическото внимание е отклонено към Иран, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски тази седмица разговаря с Уиткоф и Къшнър за перспективите за подновяване на преговорите с Русия и трябва да се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон във вторник.