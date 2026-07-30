ДПС: Властта да вземе адекватни мерки за инцидентите на пътя

Депутатът от ДПС Калин Стоянов заяви по време на брифинг, че за пръв път от три години насам има значителен ръст на броя на жертвите по пътищата. Депутатът е категоричен, че изпълнителна и законодателна власт следва да вземат адекватни и бързи мерки, с които да се ограничат инцидентите.

“Господин Иван Демерджиев, улисан в хобито си да трупа нотариални актове и в стремежа си да води лична вендета с хора от опозицията, е на път да загуби битката с войната по пътищата”, каза още Стоянов.

Халил Летифов припомни за инцидента от 31 май, при който пострада дете заради тротинетка на пътя в Русе. “Ние предложихме тотална забрана на тротинетките. От 4 юни досега този законопроект не е разгледан, добави той. Става ясно, че допуснатата регулация от Народното събрание не дава резултат - нито ограничението във възрастта се спазва, нито ограничението на скоростта, коментира Летифов.

Забрана за тротинетките

Депутатите от ДПС добавиха, че според тях най-разумното решение е пълна забрана за тротинетките.

“Настояваме тези законодателни промени да бъдат приети или поне разгледани, каза той и добави, че от ДПС ще предложат нови промени с цел да се отвори дебатът и войната по пътищата да бъде драстично намалена. Всеки ден умират хора, а властта демонстрира нечовешко спокойствие, което е на цената на човешки животи. Очакваме властта да прояви адекватно отношение към проблема и да вземе спешни мерки”, добави Хамид Хамид.

Той добави, че ДПС ще продължи да внася промени във всички закони, които касаят превенцията на пътищата, както и че парламентарната група ще подкрепя адекватни такива, ако бъдат внасяни в МС.