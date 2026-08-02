БАБХ затвори над 30 обекта по морето

Директорът на дирекция “Контрол на храните” в БАБХ д-р Кремена Стоева съобщи в ефира на Нова тв, че по Черноморието са извършени над 2000 проверки. 40 от тях са направени в детски лагери.

Равносметката след проверката на БАБХ е - над 30 затворени обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането - липсва информация и за срока на годност, липсва маркировка за проследяване.

Един от затворените обекти, който още не пуснат в действие, е кухненският блок на хотела в Равда, при който от БАБХ установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност на храните, допълни д-р Стоева.

Експертът добави, че затворените обекти са в Бургаска, Варненска и Добричка област.

"Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти", посочи Стоева.

Относно търговците, които продават сладоледи, гевреци, царевица и всякакъв вид насипна храна, Стоева каза, че някои от тях са регистрирани.

“Но все пак гражданите трябва да внимават с тези храни - те трябва да са покрити, поставени в кутии. Хората трябва да внимават и с личната си хигиена, когато се хранят на плажа”, допълни още експертът от БАБХ.

Във връзка с установените в склад край Подгумер 19 тона пилешко месо и 16 тона масло негодни за консумация Стоева обясни месото по етикет е било предназначено за храна за животни. Цялото количество още е в обекта и не е разпространено по-нататък. За маслото каза, че то е годно за човешка консумация.

Цялото постъпило в склада количество е било 21 тона, следователно около 4 тона са стигнали до пазара. Установено е кои търговци са го закупили, взети са проби от него и се очакват резултатите. На този етап няма данни въпросното масло да крие риск, в срок на годност е, има информация за проследяване на производителя и търговците.