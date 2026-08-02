Доц. Сена Янкова: Гените дават предразположеност, но не определят съдбата ни

В неделното издание на “България сутрин” гостува генетикът доц. д-р Сена Карачанак-Янкова, която разказа как личностните черти, талантите и дори склонността към зависимости не се определят от един ген, а са резултат от сложното взаимодействие между множество гени и факторите на околната среда.

Тя подчерта, че науката все още изследва как точно се формират тези характеристики. Доц. Янкова подчерта, че личностните черти са т.нар. мултифакторни белези, които се влияят едновременно от наследствеността и средата, в която човек живее.

"Основно се изследват пет личностни черти - добронамереност, добросъвестност, екстровертност, невротизъм и откритост. Те се считат за петте основни черти", обясни специалистът.

Наследственост на гените

Доц. Янкова каза, че всеки човек наследява едно копие гени от майката и бащата, но не може да се каже, че гените на единия родител имат предимство пред тези на другия.

Пред Bulgaria ON AIR учения посочи още, че наследствеността означава предразположеност, а не предопределеност. "Околната среда е влияещата", каза тя и даде пример, че същият принцип важи както за личностните черти, така и за редица заболявания.

Според доц. Янкова има научни данни, че определени генетични варианти могат да бъдат свързани с по-висока склонност към зависимости, включително към алкохол или хазарт, но наличието им не означава, че човек задължително ще развие подобен проблем.

Свързани статии Как гените определят реакцията ни към храните?

"Наличието на този вариант не е гаранция за развитие на зависимост, той показва по-скоро някаква предразположеност", подчерта генетикът.

Генетичните технологии се развиват изключително бързо. Вече е възможно целият човешки геном да бъде разчетен за сравнително кратко време и на значително по-достъпна цена.

"Генетичните анализи на целия геном дават огромно количество данни и за тяхното анализиране може да се използва изкуствен интелект, но крайната проверка трябва да бъде от специалист", заключи доц. Янкова.

Гледайте видеото с целия разговор.