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Западнонилска треска: Проф. Кантарджиев обясни кой е най-застрашен

80% от ухапаните не разбират и развиват имунен отговор, каза специалистът

02.08.2026 | 11:33 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

От началото на летния сезон вече са регистрирани осем случая на заразяване със Западнонилска треска в Северна Македония. Около нас случаи има още в Гърция и Румъния. Заболяването е засечено в 35 региона на 6 европейски държави, като броят на случаите се увеличава.

Има ли риск в страната ни от такива случаи, коментира бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.

"Ако 200 души са ухапани от комар, който носи вируса на Западнонилската треска, един от тях развива тежко усложнение - засягане на мозъка. Обикновено това са хора с имунен дефицит и хора над 60-годишна възраст”, обясни медицинският специалист.

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Проф. Кантарджиев добави, че Западнонилската инфекция е доста тежка, особено когато се  засегне централната нервна система. 

“Иначе 80% от ухапаните не разбират, че са били заразени, но изграждат имунен отговор. Те повече няма да се разболеят, дори отново да бъдат ухапани от комари с вируса на Западен Нил. Всяка година има няколко десетки смътни случая, които се докладват на края на есента”, каза проф. Кантарджиев пред БНТ.

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Тагове:

Западнонилска треска комари ухапване усложнения проф. Тодор Кантарджиев
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