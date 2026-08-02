Западнонилска треска: Проф. Кантарджиев обясни кой е най-застрашен

От началото на летния сезон вече са регистрирани осем случая на заразяване със Западнонилска треска в Северна Македония. Около нас случаи има още в Гърция и Румъния. Заболяването е засечено в 35 региона на 6 европейски държави, като броят на случаите се увеличава.

Има ли риск в страната ни от такива случаи, коментира бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.

"Ако 200 души са ухапани от комар, който носи вируса на Западнонилската треска, един от тях развива тежко усложнение - засягане на мозъка. Обикновено това са хора с имунен дефицит и хора над 60-годишна възраст”, обясни медицинският специалист.

Проф. Кантарджиев добави, че Западнонилската инфекция е доста тежка, особено когато се засегне централната нервна система.

“Иначе 80% от ухапаните не разбират, че са били заразени, но изграждат имунен отговор. Те повече няма да се разболеят, дори отново да бъдат ухапани от комари с вируса на Западен Нил. Всяка година има няколко десетки смътни случая, които се докладват на края на есента”, каза проф. Кантарджиев пред БНТ.