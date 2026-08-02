Западнонилска треска: Проф. Кантарджиев обясни кой е най-застрашен

От началото на летния сезон вече са регистрирани осем случая на заразяване със Западнонилска треска в Северна Македония. Около нас случаи има още в Гърция и Румъния. Заболяването е засечено в 35 региона на 6 европейски държави, като броят на случаите се увеличава.
Има ли риск в страната ни от такива случаи, коментира бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.
"Ако 200 души са ухапани от комар, който носи вируса на Западнонилската треска, един от тях развива тежко усложнение - засягане на мозъка. Обикновено това са хора с имунен дефицит и хора над 60-годишна възраст”, обясни медицинският специалист.
Проф. Кантарджиев добави, че Западнонилската инфекция е доста тежка, особено когато се засегне централната нервна система.
“Иначе 80% от ухапаните не разбират, че са били заразени, но изграждат имунен отговор. Те повече няма да се разболеят, дори отново да бъдат ухапани от комари с вируса на Западен Нил. Всяка година има няколко десетки смътни случая, които се докладват на края на есента”, каза проф. Кантарджиев пред БНТ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.