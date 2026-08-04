Започна производството на Eurofighter за Турция, но F-35 остава големият въпрос

Британският производител на отбранителна техника BAE Systems започна производството на първите бойни самолети Eurofighter Tranche 4, които ще бъдат използвани за турските военновъздушни сили, осигурявайки на службата първите си изтребители от поколение „4+“, за да модернизират в момента остарелия си флот. Производството започна в съоръженията на BAE Systems в Уортън и Самлсбъри в северозападна Англия, като компоненти се произвеждат и от индустриалните партньори на консорциума Eurofighter в цяла Европа, пише MWM. Очаква се първоначалните доставки да започнат през 2030 г., като производството ще бъде разпределено в рамките на няколко години. Според последните доклади, графикът за доставки се очаква да включва шест самолета през 2030 г., осем през 2031 г. и останалите шест през 2032 г., въпреки че този график може да се промени с разширяването на производствения капацитет.

През октомври 2025 г. Обединеното кралство и Турция подписаха договор за 5,4 милиарда британски лири (7,2 милиарда долара) за продажба на 20 Eurofighter,

като британски източници съобщават за споразумение за още 2,6 милиарда британски лири (3,5 милиарда долара) за модернизационни комплекти. С цена от 360 милиона долара всеки, това прави Eurofighter-ите сред най-скъпите бойни самолети, изнасяни някога, надминавайки вече силно противоречивата предишна продажба на Eurofighter-и за 321 милиона долара всеки на Кувейт. По-модерният изтребител от пето поколение F-35A постоянно се изнася за доста под 150 милиона долара на самолет, като Финландия е закупила 66 от изтребителите за 147 милиона долара всеки, включително обширни трансфери на технологии и местно производство. Eurofighter е губил всеки търг, в който се е конкурирал с F-35, и е успял да поддържа производството главно благодарение на продължаващите поръчки от страните партньори, които са го разработили.

Тъй като Eurofighter се бори на експортните пазари и освен малка продажба на Австрия в началото на 2000-те, преди това не е постигал продажби извън региона на Персийския залив, продажбите на Турция осигуряват така необходимия принос за поддържане на производствените темпове. Главният изпълнителен директор на BAE Systems, Чарлз Уудбърн, наскоро заяви, че годишното производство се планира да се увеличи от приблизително 12 на 14 самолета годишно до близо 30, като новите поръчки идват предимно от партньорите по програмата Германия, Испания и Италия. Тъй като тези три европейски държави продължават да увеличават нивата на разходите за отбрана, се очаква всички да направят последващи поръчки, въпреки че четвъртият партньор в програмата, Обединеното кралство, потвърди, че няма да прави поръчки, тъй като закупува по-модерния изтребител F-35A от пето поколение.

След потвърждението в началото на юли, че Съединените щати и Турция са постигнали пробив в преговорите за връщането на последната към програмата за изтребители F-35 от пето поколение, се очаква вече поръчаните Eurofighter да бъдат извадени от флота. Възможността за закупуване на F-35 вероятно ще сложи край на интереса на Турция към придобиването на още Eurofighter, тъй като самолетът е закупен поради невъзможност за придобиване на нови изтребители F-16 Block 70 или F-35 от Съединените щати, като и двата се считат за много по-рентабилни. Докато конкуренцията от F-35 е най-очевидният фактор, ограничаващ продажбите на Eurofighter, конкурентоспособността на изтребителя спрямо други типове изтребители, като F-18E/F и Rafale, също е поставена под въпрос, особено преди 2020-те години, тъй като програмата за изтребители е последната в света, която разчита на стари технологии за механично сканирани радарни решетки.

Широко се съобщава, че бойният потенциал на Eurofighter страда от сериозни ограничения, като доклади от Саудитска Арабия и Оман, които са закупили самолета, показват, че той се е сравнявал зле с дори много по-стари американски типове изтребители. През 2026 г. множество източници потвърдиха, че бойните самолети Eurofighter на катарските военновъздушни сили, които бяха едни от първите с технологии от Транш 4, загубиха категорично от изтребителите J-10C, експлоатирани от пакистанските военновъздушни сили, в симулирани въздушни сражения. По време на ученията Zilzal-II в Катар през януари 2024 г. J-10C постигнаха резултат 9-0 по време на сраженията. През 2025 г. беше потвърдено, че катарските военновъздушни сили се стремят да извадят от експлоатация своите 24 Eurofighter, само три години след като започнаха доставките им за страната през 2022 г. J-10C е най-евтиният и най-малко способен тип изтребител, закупуван от Китайската народноосвободителна армия.