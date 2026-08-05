Адвокат Мартин Костов: Регистърът на личния фалит ще бъде публичен

Адвокат Мартин Костов коментира регистърът на производствата по личния фалит и обясни, че той има за цел да осигури публичност и прозрачност на процедурите.

“След като длъжникът подаде молба за обявяване в несъстоятелност, тя ще бъде вписвана в регистъра, а кредиторите ще разполагат с 14-дневен срок да възразят, ако смятат, че лицето не е неплатежоспособно или не е действало добросъвестно”, коментира юристът в предаването “България сутрин”.

По думите му новият регистър не трябва да се бърка с Централния кредитен регистър. "В регистъра по несъстоятелност ще се вписват молбите, движението на самото производство и решенията на съда”, обясни юристът.

Според Костов една от основните предпоставки за обявяване на личен фалит е неплатежоспособността да е продължила поне 12 месеца преди подаването на молбата.

"Съдът ще преценява това чрез икономическа експертиза, която ще сравнява приходите и разходите на длъжника, включително задълженията му към членовете на семейството и останалите му месечни разходи", добави Костов пред Bulgaria ON AIR.

Адвокатът подчерта, че законът предвижда производството да бъде бързо, но реалната продължителност ще стане ясна едва след натрупването на съдебна практика. Костов подчерта, че на този етап при нас законодателно разрешение се случва веднъж.

Костов даде пример с други държави в чужбина, сред които Полша и САЩ, подобна процедура е възможна повече от веднъж.

Законът предвижда няколко възможни сценария след обявяване на личен фалит - най-често се изготвя погасителен план, съобразен с финансовите възможности на длъжника, който може да продължи до три години. "Ако сме добросъвестни и го изпълняваме, след тези три години остатъкът от задълженията ще бъде погасен", каза Костов.

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Регистърът ще бъде публичен и достъпен за всички заинтересовани лица. "Най-същественият проблем най-вероятно ще бъде с отпускането на кредити занапред", коментира адвокатът.

Костов подчерта, че данните се съхраняват в регистъра 75 години, като след първите пет години единствено ще бъде ограничен обемът на публично достъпната информация.

"Няма логика едно лице през целия си живот да бъде длъжник", изтъкна Костов, като допълни, че така тези хора могат отново да бъдат пълноценно включени в икономическия живот.

Според него новият закон ще накара кредиторите да бъдат по-внимателни при отпускането на заеми, тъй като вече съществува възможност длъжникът да бъде освободен от част или от всички свои задължения.

По отношение на семействата гостът заяви, че законът не допуска съвместно обявяване на личен фалит, а всеки случай се разглежда индивидуално.

Гледайте видеото с целия разговор.