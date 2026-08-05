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Една от ракетите на SpaceX се разби в Луната с висока скорост

Ударът е предизвикал експлозия, но няма опасност за лунната повърхност

05.08.2026 | 12:38 ч. 16
Reuters

Reuters

Една от изхвърлените ракети на SpaceX, собственост на Илон Мъск, се разби в повърхността на Луната със скорост 8690 км/ч.

Неконтролируемият космически апарат представлява горната степен на ракета Falcon 9, която тежи 4500 кг и е с дължина 12 метра, приблизително колкото пететажна сграда.

Очаква се ракетата да се удари в близост до кратера "Айнщайн", разположен в западния край на Луната, обърнат към Земята.

Според оценките на учените ударът е предизвикал експлозия, еквивалентна на 15 000 пръчки динамит или три тона тротил (TNT).

Това би трябвало да създаде светлинен отблясък, достатъчно силен, за да се види от Земята с телескоп, но не и с невъоръжено око, съобщава BBC.

Поради липсата на вятър и слабата гравитация, ударът ще вдигне и облак от прах и отломки, който ще се задържи в продължение на десетки минути.

Учени и космически агенции следяха внимателно приближаването на ракетата, но все още няма информация дали сблъсъкът е заснет.

Астрономите очакват ударът да образува кратер върху лунната повърхност с диаметър около 27 метра и дълбочина пет метра, но той не представлява опасност.

Ракетата Falcon 9 на SpaceX беше изстреляна от Космическия център "Кенеди“ във Флорида през януари миналата година.

Тя превозваше два частни лунни модула – Blue Ghost на компанията Firefly Aerospace и Resilience на ispace – към лунна орбита и не беше предвидено да се разбие в Луната.

Някои части на Falcon 9 са проектирани за многократна употреба и се завръщат безопасно на Земята, след като изведат горните степени в космоса.

Други части обаче просто се отделят и остават да се носят из космоса, където обикновено изгарят в земната атмосфера.

След като достави научните инструменти до Луната, горната степен на ракетата продължи да се носи в космоса под въздействието на лунното гравитационно привличане.

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Центърът за изследване на обекти близо до Земята (CNEOS) към NASA стигна до заключението, че ракетата се движи по курс за сблъсък с нашия естествен спътник, след като независими астрономи забелязаха опасната ѝ траектория.

Всяка година Луната бива удряна от хиляди метеорити, които оставят ударни кратери по повърхността ѝ.

Въпреки това, много рядко учените имат толкова добра възможност да наблюдават как обект с известни размери и маса се удря в Луната.

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