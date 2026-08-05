Слави не почива през август, пак "захапа" Демерджиев за "Петрохан"

Лидерът на ИТН Слави Трифонов изпрати отворено писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев, а темата отново е случаят “Петрохан”.

“Да не би да сте си помислили, че тъй като е август, аз ще изляза в отпуска и няма да Ви задавам въпроса какво става със случая “Петрохан“? Аз не почивам, господин министър. За Вас не знам, но аз мразя отпуските. Така че съм на линия”, започва Трифонов.

Писмото му е публикувано в официалния му профил във Фейсбук.

“Разбрах, че в някакво интервю сте казали, че в края на месец август ще дадете информация по случая “Петрохан“. А защо в края на август? Защо чак след толкова време? Не ми стана много ясно, но така или иначе Вие самодоволно се криете зад клишета, общи фрази, Ваши трактовки на закона и Наказателния кодекс”, каза Трифонов.

Лидерът на ИТН добави, че не вярва на Демерджиев.

“И Вие въобще не сте убедителен. А и защо трябва непрекъснато да Ви чакаме, след като, първо, Вие сте служител на нас, българите, и второ, правото на информация е наше право, гарантирано от Конституцията. Така че, това за края на август не ми звучи като обещание, а като поредното измъкване”, написа Трифонов.

“Господин Демерджиев, случаят „Петрохан“ е изключително важен и изключително специален, защото е в състояние да размести пластовете в българската народопсихология. Какви сме точно, на какво сме способни и още един куп въпроси. Затова този случай е от толкова голямо значение. И Вашето увъртане и криене не е досадно, а е абсолютно неприемливо.

Кога за Вас е точно краят на август, не знам, но знам, че за мен отдавна е настъпил”, каза в заключение Трифонов.