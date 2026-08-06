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Премиерът ще посети летище “Доброславци”

Ще бъде изграден високотехнологичен парк

06.08.2026 | 07:20 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес летище “Доброславци“, където ще бъде изграден “Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център -Доброславци“, съобщиха от правителствената пресслужба. 

В посещението ще участват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов.

През юли президентът Илияна Йотова посети космическия център на българската компания “ЕндуроСат“ и наблюдава изстрелването от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния на десет сателита, разработени и произведени от българската компания. 

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Сред бъдещите проекти на компанията е превръщането на бившето летище "Доброславци“ в мащабен космически и технологичен кампус, допълниха тогава от прессекретариата на президента.

Икономическа зона “Доброславци“ е събирателен образ на приоритетите на правителството в сферата на икономическото развитие. Зоната позволява взаимодействие с български иновативни компании и дава мощна подкрепа за българската индустрия в сфери с висока добавена стойност, каза през май вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. 

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Тагове:

Румен Радев Доброславци посещение високотехнологичен парк
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