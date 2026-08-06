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“Шалом” и МВР провеждат среща заради скандала в Банско

МВР твърди, че става дума за словесен конфликт

06.08.2026 | 07:50 ч. 61
БГНЕС

БГНЕС

Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България “Шалом" и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско, съобщава БНТ.

От МВР посочват, че става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. 

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Вчера външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. 

От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, в който са били отседнали заяви, че се налагало да викат полиция, заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите им са на стойност над 15 хиляди евро.

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