Заради Левски - АЕК: Метрото утре до 01:00 часа след полунощ

Утре столичното метро ще бъде с удължена работно време - до 01:00 часа след полунощ заради мача плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига между “Левски” и АЕК-Атина, съобщава футболния клуб.

Двубоят на стадион “Васил Левски” е с начален час 22 часа.

Удълженото работно време е особено важно за зрителите на късния двубой. При начало в 22:00 ч. срещата ще приключи около полунощ, а допълнителният час ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона.

Най-близката метростанция до Националния стадион е “Стадион Васил Левски“.

В първоначалното съобщение на клуба не бяха посочени специални интервали на движение или часовете на последните влакове по отделните направления, а само че работното време ще бъде удължено до 01:00 часа.