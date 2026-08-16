Изтеглиха книгата "Училище за ловци на педофили" на Ален Симеонов от пазара

Книгата "Училище за ловци на педофили" на Ален Симеонов, по-известен като Ловецът на педофили, ще бъде изтеглена от пазара, съобщават от "България Днес".

Причината е, че четивото насажда омраза у по-малките - по-уязвимите психически, което ги настройва агресивно към различните от тях хора - гейове, транссексуални, мигранти и предствители на малцинствата, и като цяло към всички, които не се вписват в обществото.

Книгата на Ален Симеонов може да бъде купена единствено през неговия сайт. Големите книжарници, както и тези онлайн вече не предлагат "Училище за ловци на педофили".

Книгата е изтеглена от пазара след случая с Георги Кузев, който бе примамен, защото бе нарочен за педофил, после бе зверски бит, унижаван, изтезаван и мъчен в продължение на над 1 час от група младежи, което доведе до смъртта му. Всички те са се обединили около национализма като Ален Симеонов, и сатанизма.

Младежите, измъчвали и убили Георги на Младежкия хълм в Града под тепетата, следват примера на Ален Симеонов, който пък от своя страна е фен на руснака неонацист Максим Марцинкевич, по-известен с прякора си Тесак. Убийците на Георги също са последователи на неонациста и всички правят неговия жест с пречупен напред палец.

Ален, който е твърдо за насилието над педофили, преди дни сподели, че книгата му била одобрена от ГДБОП и СДВР. Това се случи, след като бе направена петиция за премахването на четивото от пазара.

Вчера правовите институции обявиха, че няма такова нещо - Ален не им е предоставил книгата и съответно те не са я одобрявали.

"Няма данни за срещи между представители на ГДБОП и СДВР с Ален Симеонов на 23 юни, когато се твърди, че са предоставени копия от книгата на полицията." Това са отговорили от МВР на въпроси на "Дневник" дали и какво са обсъждали за книгата му "Училище за ловци на педофили".

Самият Симеонов е публикувал в профила си във Фейсбук своя снимка пред 8-о районно управление на МВР в София, към която разказва, че успешно е предоставил няколко екземпляра от изданието на ГДБОП и 08 РПУ. Това е лъжа, твърдят институциите.

Ален е най-разпознаваемото лице на т.нар. ловци на педофили в България и открито заявява, че подкрепя насилието над хора, които той и групата около него определят като педофили. Руският неонацист обяснява, че упражнявал насилие, но "единствено" под формата на шамар, ритник или удар по време на гражданските арести, известни като "сафари". Ален също така е известен с това, че унижава заловените от него - бръсне им главите.