Журналист попита Зеленски как ЕС да му помогне да убива повече руснаци, Москва го даде на съд

Русия е образувала наказателно дело срещу Михаел Мартенс, кореспондент на германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), съобщава ТАСС, позовавайки се на свои източници. Обвиненията произтичат от коментарите на журналиста за убийството на руски войници.

Наказателното дело срещу Мартенс е образувано по част 2 от член 282 от Наказателния кодекс - подбуждане към омраза или враждебност, извършено публично. Максималното наказание по този член е шест години.

На 8 август, на пресконференция между украинския президент Володимир Зеленски и сръбския президент Александър Вучич в Белград, журналист на FAZ попита:

"Можете ли да ни кажете, европейци, какво конкретно можем да направим, за да ви помогнем да убивате повече руснаци?"

Мартенс веднага уточни, че има предвид конкретно руските военни

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече въпроса "неприемлив и престъпен".

Руското посолство в Германия обяви думите на Мартенс за "отвратителни". В изявлението се отбелязва също, че липсата на осъждане от страна на германските власти е "обезсърчителна".

Самият Михаел Мартенс по-късно написа, че въпросът му е препратка към думите на Уинстън Чърчил. Вероятно е имал предвид въпроса "Кой убива най-много германци и как можем да им помогнем да убиват още повече?"

Според мемоарите на британския офицер Фицрой Маклийн, Чърчил е изрекъл тази фраза, докато е обсъждал подкрепата за югославските партизани по време на Втората световна война.