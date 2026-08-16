Нагъл шофьор затъна в дюните край Китен, зове за помощ в интернет

За пореден път нагъл шофьор паркира директно на плажа и... сам се "похвали" в интерент за това.

Шофьор на лек автомобил "Ауди" реши да превърне дюните и пясъка на Северния плаж в Китен във военен полигон за офроуд. Машината обаче затънала в пясъка, а това накарало самият водач - Георги Георгиев,без притеснение да публикува апел за помощ във Facebook групата "SOS ОФРОУД БЪЛГАРИЯ".

"Здравейте закъсах над северен плаж китен в пясъците и не мога да намеря кой да ме издърпа до асвалта", пише шофьорът.

На снимката ясно се вижда тъмносиният автомобил с русенска регистрация, затънал до праговете в дълбокия пясък. Очевидно шофьорът е решил да се подбере възможно най-близо до морския бряг, но плажът буквално е "капанирал" колата му, оставяйки го на тъмно в търсене на някой с по-сериозна техника, който да го изтегли.

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Публикацията светкавично натрупа стотици реакции и коментари от гневни граждани и къмпингари. Повечето потребители не спестиха пиперливите си забележки отново за това как пясъчните дюни - защитени от закона природни обекти - се превръщат в паркинги за безотговорни шофьори, пишат от "Флагман".

Санкции за шофьора

Навлизането на МПС-та върху пясъчните дюни и плажните ивици е категорично забранено от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. За подобни нарушения са предвидени солени глоби от 500 до 1500 евро за физически лица, а при увреждане на защитени територии санкциите могат да бъдат и значително по-високи.

Нарушителят вече е установен от служители на Районното управление в Приморско, предаде БНТ.

От полицията поясняват, че нарушителят ще бъде санкциониран по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който забранява преминаването, престоя и паркирането на превозни средства върху дюни.

В телефонен разговор мъжът заяви за обществената медия, че се е заблудил и затова е навлязъл в дюните.