22-годишен молдовец се удави в морето край Ахтопол

22-годишен младеж от Молдова се е удавил в морето край Ахтопол, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

На 15 август, около 13:45 ч. в Районно управление – Царево е получено съобщение за инцидент на плаж "Делфин" в землището на Ахтопол, при който в морето се удавил 22 годишен молдивски гражданин.

Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.