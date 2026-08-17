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22-годишен молдовец се удави в морето край Ахтопол

Трагедията се е разиграла прези уикенда

17.08.2026 | 11:47 ч. Обновена: 17.08.2026 | 11:51 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

22-годишен младеж от Молдова се е удавил в морето край Ахтопол, съобщиха от ОДМВР-Бургас. 

На 15 август, около 13:45 ч. в Районно управление – Царево е получено съобщение за инцидент на плаж "Делфин" в землището на Ахтопол, при който в морето се удавил 22 годишен молдивски гражданин. 

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Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. 

По случая е образувано досъдебно производство.

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Тагове:

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