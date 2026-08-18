Кои вредители се активират най-силно в края на лятото?

В края на лятото най-силно се активират осите и стършелите, мухите, бълхите и хлебарките. По същото време мишките и плъховете започват да проучват сградите в търсене на място за зимен подслон.

Август и септември събират два различни проблема в един период. Популациите на много насекоми вече са достигнали високи нива след няколко месеца размножаване, докато първите по-хладни нощи подтикват гризачите да се приближават до жилища, складове, ресторанти и други сгради.

„Хората обикновено търсят помощ през септември и октомври, когато вече виждат проблема вътре в дома или обекта. Реално моментът за действие е август, докато популациите са навън и входните точки още могат да бъдат затворени“, обяснява инж. Стоян Гоцев, собственик на Хлебарките БГ и специалист с 13 години опит в борбата с вредители.

Защо вредителите са толкова активни в края на лятото?

Развитието на насекомите зависи пряко от температурата. След топлите летни месеци много популации вече са значително по-големи, отколкото в началото на сезона.

При гризачите процесът е различен. Понижаването на нощните температури ги кара да търсят защитени места с достъп до храна и вода. Затова проблемите, които стават видими през есента и зимата, често започват още през август.

Оси и стършели: колониите са най-големи в края на сезона

Краят на лятото е един от най-рисковите периоди при наличие на гнездо на оси или стършели. Колонията вече е достигнала максималния си размер и насекомите защитават гнездото по-активно, отколкото през юни или юли.

Гнезда могат да се открият под покривни надвеси, в комини, кутии на щори, изолации, изоставени постройки и дори в земята.

За близко гнездо подсказват няколко лесно забележими признака: осите преминават постоянно по един и същ маршрут, събират се около определена точка на фасадата или редовно се появяват в едно и също помещение.

Премахването на гнездо не бива да се предприема самостоятелно. Третирането или запушването на входа може да предизвика масова защитна реакция. При ужилване, последвано от признаци на алергична реакция, трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

Мишки и плъхове започват да търсят достъп до сградите

Гризачите не се появяват изведнъж с настъпването на зимата. Проучването на подходящи места за подслон започва още при първите по-сериозни спадове на нощните температури.

Следи от гризане по опаковки или кабели, екскременти, специфична миризма и шумове в стени или окачени тавани могат да издадат присъствието им. В прашни помещения понякога се виждат и следите от маршрутите, по които преминават.

На мишка е достатъчен отвор от порядъка на два сантиметра, за да проникне в сградата. Затова август и началото на есента са подходящ момент за проверка на фасадата, мазетата, зоните около тръби и всички други потенциални входове.

Докато гризачите са още отвън, затварянето на тези точки може да предотврати по-сериозен проблем през студените месеци.

Мухите достигат пик около края на лятото

Мухите остават изключително активни в края на лятото и началото на есента.

В дома това обикновено означава неприятно присъствие. За ресторанти, кухни, месарници и други обекти, в които се приготвя или съхранява храна, ситуацията е по-сериозна, защото мухите могат да пренасят замърсяване върху работни повърхности и продукти.

Контролът започва от отпадъците. Контейнерите трябва да са затворени, органичните остатъци да не се задържат, а прозорците и другите отвори могат да бъдат защитени с мрежи.

Особено внимание изискват местата, където се натрупва органичен материал.

При бълхите видимите насекоми са само част от проблема

Бълхите се размножават бързо и лесно се укриват в текстил, пукнатини и фуги. Появата на ухапвания или видими възрастни насекоми обикновено означава, че популацията е по-голяма от това, което човек може да забележи с просто око.

Една от честите грешки е да се третира единствено домашният любимец.

По-голямата част от жизнения цикъл на бълхата протича извън животното, затова при установен проблем трябва да се обработи и средата. В противен случай нови насекоми могат да продължат да се появяват дори след третиране на животното.

Хлебарките се изместват навътре в сградите

В отопляемите помещения хлебарките са целогодишен проблем. Топлината и влагата обаче ускоряват размножаването им, а с понижаването на външните температури активността все повече се концентрира във вътрешността на сградите.

При жилищните блокове ситуацията е по-сложна, защото отделните апартаменти не са изолирани един от друг.

„В жилищни блокове хлебарките се придвижват по общите инсталации, вентилации и шахти. Затова обработка само в едно жилище често дава краткосрочен резултат, а проблемът се връща. Ефективното решение при такива обекти е съгласувано третиране“, отбелязва инж. Стоян Гоцев.

Хлебарка, забелязана през деня, може да бъде сигнал за голяма популация. Други признаци са характерната миризма, екскременти по кухненските шкафове и следи около мивки, тръби и други източници на вода.

Комарите остават активни и през края на лятото

Стоящата вода е достатъчна, за да поддържа активността на комарите около един имот. Не е необходим голям водоем. Вода, събрана в саксии, улуци, кофи, гуми или неизползвани съдове, също създава подходящи условия.

В България е установен и азиатският тигров комар (Aedes albopictus).

Видът е регистриран за първи път в страната през 2011 г. Първите екземпляри са уловени в Созопол и са определени в отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на Националния център по заразни и паразитни болести, а впоследствие идентификацията е потвърдена в Института по паразитология в Университета в Цюрих.

През следващите години азиатският тигров комар е регистриран и в други градове, сред които Благоевград, Монтана, Стара Загора, Враца и Пловдив.

Най-простата профилактика е редовното премахване на застоялата вода около дома или обекта.

Какво можете да направите сами през август и септември?

Има няколко проверки, които си струва да направите още преди вредителите да са влезли в сградата:

премахнете стоящата вода от двора, балкона, улуците и съдовете на открито;

проверете за пукнатини, отвори около тръби и пролуки под врати и ги запечатайте;

прегледайте мрежите на прозорците и вентилационните отвори;

съхранявайте храната в затворени съдове и почиствайте веднага разсипаните продукти;

изхвърляйте отпадъците редовно и използвайте затворени контейнери;

почистете растителните остатъци и струпаните материали около сградата;

проверете за влага в мазета, санитарни помещения и около водопроводните инсталации.

Тези мерки са профилактични. Ако вече има установена популация, само запечатване на отвори, почистване или поставяне на мрежи няма да отстрани проблема.

Кога вече е нужна професионална обработка?

Професионална намеса е необходима при гнездо на оси или стършели, следи от гризачи, хлебарки, които се появяват през деня, както и при проблем, който се връща след самостоятелни опити за третиране.

При обекти, свързани с производство, съхранение или търговия с храни, контролът на вредителите има и санитарно значение.

Дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация се извършват по реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. Фирмите се вписват в публичен регистър на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, а регионалните здравни инспекции проверяват спазването на изискванията.

Квалификацията „изпълнител на ДДД“ се придобива след обучение и успешно положен изпит.

Контрол има и върху използваните препарати. Биоциди могат да бъдат предоставяни на пазара в България само след издаване на разрешение по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, като нормативната рамка включва и Регламент (ЕС) № 528/2012.

Клиентът може да поиска информация за използвания при обработката продукт и да я провери.

Специалистите от https://hlebarkite.bg/ работят с разрешени за употреба биоциди и издават необходимата документация след обработката. Това е особено важно за обекти, които подлежат на контрол от РЗИ и БАБХ.

Как да проверите фирмата за борба с вредители?

Преди да възложите обработка, проверете дали фирмата е вписана в регистъра на Министерството на здравеопазването и каква е квалификацията на хората, които реално ще работят на място.

Попитайте и какви биоциди ще бъдат използвани.

При по-големи или по-сложни обекти е разумно да има предварителен оглед, вместо решение да се предлага само по телефон без достатъчно информация за проблема. След обработката трябва да получите съответната документация, а при необходимост и схема на третираните точки.

Добрият изпълнител ще даде ясни указания как да подготвите помещенията, какво да правите след обработката и дали е необходим последващ контрол.

Обещание, че всеки проблем ще бъде решен окончателно само с една обработка, както и липсата на предварителен оглед при случаи, в които такъв е необходим, са повод да проверите по-внимателно изпълнителя.

Защо август и септември са подходящи за профилактика?

В края на лятото проблемите вече започват да се виждат, но при част от вредителите все още има време да се ограничи достъпът им до сградите.

Осите са във фаза на висока активност. Мухите и бълхите са достигнали силни летни популации. Мишките и плъховете започват да проучват възможностите за зимен подслон.

Затова проверката на имота през август и септември може да спести работа по вече установена популация през есента и зимата.

„Разликата между обработка през август и обработка през ноември често е разликата между едно посещение и няколко месеца работа по един обект“, обобщава инж. Стоян Гоцев.