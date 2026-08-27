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Арестуваха жена, потрошила арт-инсталация на деца в Любимец

Изложбата "Светове без имена" е била част от афиша за празника на града

27.08.2026 | 21:46 ч. 2
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Жена на възраст 57 години от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно потрошила арт инсталации на деца, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. При вандалската проява извършителката счупила 29 художествено изработени от деца на различна възраст фигури, поставени в затревена площ в центъра на града.

От община Любимец уточниха, че изложбата "Светове без имена" на изработени от строителна пяна скулптури е дело на възпитаниците на Арт-школата на Мария Валериева и е една от празничните прояви в афиша на общината за Деня на града 29 август.

По случая е образувано бързо производство, допълниха от полицията.

В региона на Хасково последно вандалски прояви са регистрирани в областния център. В средата на юли кметът на Хасково Станислад Дечев сигнализира, че младежи нахлуват в строителен обект на нов спортен комплекс, като срязват оградните мрежи, след което карат кросови мотори и електрически тротинетки върху новите настилки. Нанесени са щети по изкуствената трева, счупени са футболни врати, а мрежите на игрищата и баскетболните кошове са повредени.

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