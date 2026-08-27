Лунното затъмнение преобръща живота на част от зодиите

Задава се пореден преломен момент през това лято. На 28-и август, петък, ни очаква пълнолуние в Риби и лунно затъмнение. Има електрическо във въздуха и всички усещат силната енергия. Лунното затъмнение идва да ни научи на някои уроци, да разтърси света ни и да ни напомни, че съдбата има още много изненади, подготвени за нас. Време е за промени, шокиращи открития, изненади, обрати в сюжета, които носят щастие и големи, неочаквани разкрития. Може да осъзнаете някои неща по напълно нов начин или да последвате сърцето си - но в посока, в която никога не сте смятали, че ще тръгнете. Прегърнете мистичната мъдрост на Рибите. Ето кои зодии ще са най-силно повлияни от лунното затъмнение, според "Bustle".

Близнаци

С лунното затъмнение някои серозни промени в кариерата се затвърждават и стават солидни. Близнаците трябва да приемат и покажат нетрадационната си природа сега, тя е активирана. На фокус са въпроси, свързани с работата и наследството. В момента сърцето може да ги тегли към друга професионална сфера. Нещо, което не са предполагали, че ще искат. Дори пътят напред още да не им се струва логичен на хартия, няма нужда да го пренебрегват. Интуицията им сега ще бъде тествана, както и волята им да вървят срещу течението. Нека не изоставят своя мечта, само защото на хората им се струва като непрактична.

Дева

Сега Девите ще получат ментална яснота и ще осъзнаят какви са условията около тях сега, в какво състояние са наистина. Виждат кои са и изразяват неща пред света точно по начина, по който желаят. Разбира се, това не означава, че ще имат контрол върху начина, по който хората се държат и по който смилат посланието им. Лунното затъмнение поставя на фокус партньорствата и носи много емоции между тях и близките им. Тези хора и динамиката в отношенията с тях могат да бъдат важни учители сега, но само ако Девите оставят нещата да се случат свободно и естествено, без да дърпат конците. Трудно е да поставят себе си и нещата, които създават, на показ - в свят, в който всеки има мнение. Но ако направят това, ще станат много уверени в себе си.

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