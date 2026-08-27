Изборът на ВСС ще покаже реално дали има промяна

Според депутата от “Продължаваме промяната” Велислав Величков изборът на нов ВСС ще покаже дали има реална промяна в съдебната система или е само подмяна на един удобни хора с други.

Според народният представител все още няма гаранция, че новият състав на ВСС ще бъде независим. Той подчерта, че особено важна ще бъде парламентарната квота, ако статуквото успее да запази влиянието си при професионалната.

"Парламентарната квота трябва да бъде наистина от 11 безкомпромисно смели хора, с истински професионален и морален интегритет, които да могат да противостоят на другите 11", заяви Величков в предаването “Денят ON AIR”.

Mежду статуквото и промяната

Според Величков особено интересна ще бъде Прокурорската колегия, където вече се виждат различни лагери. Той посочи, че в нея петима членове ще бъдат избрани от професионалната квота и петима от парламентарната.

Величков коментира и номинациите за професионалната квота, като отбеляза, че конкуренцията е необичайно голяма – 25 души се състезават за пет места.

Сред кандидатите има прокурори от различни нива, както и самопредложили се магистрати.

За парламентарната квота "Продължаваме промяната" предлагат кандидатурите да бъдат обсъждани след номинации от гражданския и академичния сектор. Величков посочи като имена, които лично би могъл да подкрепи, Андрей Янкулов и съдия Таня Радуловска.

"От този списък, който сега е предложен, виждам 5-6 добри имена, с безспорен професионализъм, морален интегритет и без данни за зависимости, скандали, влизане в сделки", каза Величков пред Bulgaria ON AIR.

Депутатът подчерта, че при избора няма да е достатъчно кандидатите да имат добри професионални биографии. Според Величков трябва да стане ясно и какви са позициите им по съдебната реформа.

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