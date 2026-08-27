Ген. Шивиков: Президентът трябва да напомня на властимащите и да ги коригира

Кандидатът за вицепрезидент ген. Димитър Шивиков коментира предстоящите избори през есента. Той ще бъде в екип с кандидата за президент доц. Георги Димов.

"Времето дойде, след 37 години на демократичен процес и лутане, да покажем и да заявим пред българския народ, че има алтернатива, която да му даде възможност да избере нашия екип с доц. Георги Димов като кандидат за президент и аз като кандидат за вицепрезидент", заяви кандидатът в предаването “Денят ON AIR”.

Според ген. Шивиков все още основните политически сили от статуквото се страхуват да представят кандидатите си.

"По Конституция президентската власт е представителна власт, тя повече е насочена към външнополитическото представяне на страната. Президентът има сравнително ограничени правомощия", допълни ген. Шивиков.

Според него един достоен президент ще е в състояние постоянно да напомня на властимащите и да ги коригира.

"Откакто обявихме нашата кандидатура, очаквах, че ще възбудим българското общество. Какви ли не обиди имаше в социалните мрежи кои сме били ние. Напротив - времето дойде и това е най-доброто време. Водят се две войни и аз, като доскорошен български висш офицер, бих се изправил със своите правомощия и бих бил добър помощник и съратник на бъдещия президент доц. Димов. Ще сме добър екип, който знае за какво се бори", каза още генералът пред Bulgaria ON AIR.

Според. ген. Шивиков в момента слугуваме на Европейската комисия.

"Избирателите в България са 6 милиона души. Ние се обръщаме към българския народ - нашата цел е суверенна страна, не васална страна. Премиерът Радев, когато отива за участие в ЕС заема една позиция, а когато посланието му е насочено към българския народ, позицията му се сменя на 180 градуса", посочи кандидатът за вицепрезидент.

Гледайте видеото с целия разговор.