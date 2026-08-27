Левски вероятно ще е с най-нисък коефициент за жребия в Лига Европа

Отборът на Левски е с най-ниския коефициент до момента от всички, които са се класирали за груповата фаза на Лига Европа, като жребият ще бъде утре от 14:00 часа българско време в централата на УЕФА в Нион. Това може да се промени само при някои големи изненади днес и ако ЦСКА успее да отстрани ОФИ Крит, след като изостава с 0:3 след първия двубой. Тимът на Хулио Веласкес има коефициент 7.000 от миналата година, което го праща на дъното, въпреки че "сините" си гарантираха показване от 10.000 за следващия сезон и могат само да надградят в осемте или повече мача в Лига Европа през есента и зимата.

Според правилата на жребия Левски ще изтегли по два съперника от всяка урна, като срещу единия ще играе домакинство, а на другия трябва да гостува. "Сините" ще бъдат разминати с ЦСКА в групите, ако другият столичен гранд също заслужи участие в групите на този турниртази вечер. Левски не може да играе и с повече отдва съперника от една страна в тази фаза на турнира. Например, тимът на Хулио Веласкес може да срещне само два от трите френски отбора - Олимпик Марсилия, Олимпик Лион и Рен, а трите английски отбора - Кристъл Палас, Борнемут и Съндърланд и без това са в една урна и от тях могат да бъдат изтеглени само два.

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Ясни са всички отбори в първа урна с изключение на португалския гранд Бенфика, който има аванс срещу датския Орхус от 3:1 в първия мач и трябва да го защити тази вечер. С най-висок коефициент в турнира е германският Байер Леверкузен, а другите с потока на най-силните тимове до момента са италианските Ювентус и Милан, френските Олимпик Лион и Олимпик Марсилия, нидерландският АЗ Алкмаар, който отстрани Левски миналата година в плейофите на Лигата на конференциите с общо резултат 6:1, гръцкият гранд Олимпиакос и испанският Реал Сосиедад.

Във вторна урна при жребия сигурните отбори до момента са белгийският Юнион Сен-Жилоаз, хърватският Динамо Загреб, шотландският Селтик, като последните два отбора отпаднаха от Шампионската лига, чешкият Спарта Прага и френският Рен. Другите вероятни участици тук са унгарският Ференцварош, австрийският Залцбург, сръбският Цървена звезда и белгийският Андерлехт, които трябва да съхранят преднината си от първите мачове.

В третия поток тези, които са си гарантирали участие, са австрийският Щурм Грац, английските Кристъл Палас, Борнемут и Съндърланд, словенският Целье, испанският Селта Виго, който игра преди година с Лудогорец, както и германският Хофенхайм. Тук почти сигурни са и полските Лех Познан и Ягелония, които имат много голям аванс от първите срещи - съответно 7:0 срещу Тюн и 4:0 срещу Иберия от Грузия.

В урната на Левски вече си осигуриха участие португалският Тореензе, израелският Апоел Беер Шева и нидерландският НЕК Ниймеген. Потвърждения чакат още турският Бешикташ, белгийският Сент Трюиден, румънският Университатя Крайова (който обаме стигна само до 1:1 у дома срещу арменския Арарат), гръцкият ОФИ Крит, който все още може да бъде отстранен от ЦСКА, и норвежкият Лилестрьом.

Стартът на мачовете от групите на Лига Европа е 16 септември.