Костадинов отправи критики към кабинета заради ремонта на Паметника Шипка

Абсолютно недопустимо е решения за промяна на културен обект от национално значение да се вземат без достатъчна публичност и прозрачност и без широко обществено обсъждане. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в декларация от трибуната на Народното събрание по повод ремонта на Паметника на свободата на Шипка.

Тези дни се навършиха 149 години от Шипченската епопея - едно от най-значимите събитие от българската история, посочи Костадинов и допълни, че Паметникът на свободата е завещание на българския народ към бъдещите поколения. Той е сакрално място, пазещо паметта за извоюваната с много кръв свобода, каза Костадинов.

Непосредствено след тазгодишните чествания започват реставрационни и строителни дейности с продължителност до три години, през които достъпът до паметника ще е силно ограничен, обясни Костадинов. За 2026 г. Министерският съвет е осигурил шест милиона лева за обезпечаване на изпълнението, а стойността на сключения договор за реставрационните дейности е на стойност 14 милиона лева, допълни Костадинов. По неговите думи предвиденият срок за изпълнение е до началото на септември 2029 г.

Трудно е да си представим по-неподходящ момент за подобен ремонт, каза Костадинов.

През следващата 2027 г. се навършват 150 години от Шипченската епопея, през 2028 г. - 150 години от Освобождението на България, а през 2029 г. - 150 години от историческото решения на Учредителното събрание във Велико Търново от 13 април 1879 г. да бъде издигнат паметник на народната признателност към героите на Шипка, обясни Костадинов.

При национално отговорно управление тези годишнини трябваше да бъдат повод за всенародно честване и национална гордост. Очевидно е, че това няма да стане, посочи Костадинов. Паметникът на свободата на Шипка не принадлежи на едно правителство, не принадлежи на един министър, на една политическа сила, каза Костадинов.

Той обясни, че в проекта се предвиждат „съществено различен облик на интериора на паметника“. По неговите думи сегашното музейно съдържание в паметника няма да го има. Този музей проектът предвижда да го няма, коментира Костадинов.

Той посочи, че паметникът вече е затворен за посетители и достъпът до музея не е свободен. В проекта не се предвижда ремонт на стълбите, водещи към паметника. Стъпалата са в плачевно състояние, но не са предвидени в този ремонт, посочи Костадинов.

Шипка не е място, което да бъде приспособявано към политическата конюнктура на която и да е епоха, допълни Костадин Костадинов.

"Предстоят три години, в които България ще отбележи знакови годишнини, свързани с Шипченската епопея. България трябва да ги посрещне с уважението и националното самочувствие, което заслужават, а не със затворен паметник и с неизвестност какво ще остане зад неговите врати след ремонта“, посочи лидерът на "Възраждане". Той допълни, че от формацията ще изискват пълна публичност за проекта.

В средата на юли Министерският съвет одобри финансиране в размер на 3 151 475 евро за Министерството на културата за обезпечаване на дейности по реставрация и консервация на фасадите на монумента.