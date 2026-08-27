Политолози очакват борба за дясното пространство у нас и трудни реформи

Новият парламентарен сезон започна с познатата размяна на обвинения между управляващи и опозиция, но партиите показаха и възможност за обединение около отделни приоритети. В бъдеще те ще трябва да проявят далновидност в това отношение, коментираха политолозите Мила Мошелова и д-р Теодора Йовчева в предаването "България сутрин".

Според Мошелова управляващите твърдят, че са свършили работа, докато опозицията оспорва това. Като положителен знак тя посочи общата цел за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

"Приказките за реформа сме ги чували много. Необходима е смяна, но тя не е достатъчна. Предстои да видим около какво ще се обединят", коментира политологът.

Борба за дясното пространство

Д-р Теодора Йовчева определи встъпителните декларации на партиите като до голяма степен традиционни. Според нея по-различна е била заявката на "Възраждане", насочена към критика на прехода и привличане на разочарованите от него избиратели.

По думите ѝ ГЕРБ и "Демократична България" се заявяват като конкуренти в дясното политическо пространство, което предполага по-сериозна борба за този електорат в бъдеще.

Мошелова посочи, че опозиционните партии биха могли да се обединяват срещу управляващите, но помежду им остават сериозни различия. Пример за конструктивно поведение е част от работата около приемането на бюджета.

Реформите и президентските избори

Според политолозите предстоящите президентски избори ще влияят върху поведението на партиите и правителството. Мошелова не очаква радикални мерки и мащабни законодателни инициативи на този етап.

"Когато меденият месец свърши, трябва да има действия", подчерта тя в ефира на Bulgaria ON AIR, като добави, че управляващите трябва да намерят баланс между обещанията и реалните мерки.

Д-р Йовчева обърна внимание на съдебната реформа като ключова за общественото отношение и към останалите промени.

"Нито една реформа няма да бъде възприета добре преди съдебната реформа. Първото впечатление ще бъде, че не се води борба с корупцията по високите етажи", заяви тя.

Това ще направи и бъдещите социални реформи значително по-трудни за приемане от обществото, добави събеседникът.