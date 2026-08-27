Най-важните мишени за Иран са арабските държави, не България или Европа

Най-важните и близки мишени за Иран във войната му със САЩ не са България или други европейски страни, а арабските държави от Персийския залив, тъй като те приемат американски военни бази, от които се извършваха нападения срещу Техеран. Несравнимо по-важно е как ще се държат Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, отколкото България, Румъния или друга европейска държава. Това коментира Пламен Димитров от Българско геополитическо дружество в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Според него военният ефект, който би постигнал Иран, ако атакува летището в Безмер или базата на НАТО в залива Суда на остров Крит в Гърция, използвана от американските военноморски сили, би бил много малък.

„Американската техника в Безмер е стократно по-малка от тази в държавите от района на Персийския залив, затова вероятността за атака клони към нула.“

Противовъздушната отбрана на НАТО е обща, тя е на ниво Северноатлантически пакт, а евентуално изстрелване на ракети срещу държави от алианса се засича от момента на изстрелването им, включително с космическо разузнаване, отбеляза Димитров.

След това се взема решение за реакция в зависимост от това кой комплекс за противовъздушна отбрана е най-близо до потенциалната заплаха. Гърция и Румъния разполагат със системи Patriot, засега България няма такива системи, посочи събеседникът.

Страната ни може да разчита на общата отбрана на НАТО и донякъде на географията, тъй като е много далеч от Иран, за който американските военни бази в ОАЕ, Саудитска Арабия и Катар са по-важни, счита той.

Защо САЩ изтеглиха самолетите си от Безмер?

Според Димитров причината за решението на Вашингтон да изтегли двата си самолета-цистерни от базата в Безмер е банална - САЩ не смятат да подновят масираната военно-въздушна кампания срещу Иран в близките седмици, поради което не са им необходими толкова много самолети-цистерни близо до театъра на бойните действия.

„Изключено е самолетите да са изтеглени, защото американците са се уплашили от заплахи на Иран. Тези два самолета са нищожна част от американския флот от самолети-цистерни, разположен в държави, които са много по-близо до Иран от България, предимно в Израел и Йордания.“

Индиректните ирански заплахи бяха насочени не толкова към САЩ, за да ги уплашат и те да изтеглят самолетите си, а към държави като България, които бяха приели американски военни ефективи на своя територия, счита Димитров и добави, че това е типичен елемент от хибридната война.

Съвременните войни се водят по два начина - с бомби, дронове и ракети или с думи, т.е. хибридна война, която цели да сплаши и да обърка противника, реалните му и потенциални съюзници, с цел да промени политическото им поведение, да предизвика смут, страх и раздор в обществата на тези страни и те да променят поведението си, обясни гостът.

Посещението на Джон Ратклиф в Москва

Големият въпрос след посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е дали то е знак за затопляне на отношенията между Москва и Вашингтон или той е отишъл да предупреди Русия да не предприема нежелателни за САЩ действия на фронта в Украйна, в Европа или относно Иран, коментира Димитров.

„Основният конфликт, в който САЩ участват, е войната в Близкия изток и тя е по-важна за Доналд Тръмп от конфликта в Украйна и заплахите на Москва към европейските съюзници на Киев.“

Поради това има голяма вероятност Ратклиф да е обсъдил войната в Иран и евентуалната руска помощ за Техеран, включително пряка военна помощ, отбеляза събеседникът. Според него посещението може да се вписва в рамките на усилията на Вашингтон да постави Иран в пълна изолация, след като финансовият министър Скот Бесент обяви началото на операцията „Икономически парий“.

Възможно е Русия да се готви да подложи на изпитание общата защита на НАТО срещу страна членка на алианса, тъй като през последните седмици бяха намерени дронове, заредени с експлозиви, на берлинско летище, отбеляза Димитров.

Освен това се говори, че след парламентарните избори в Русия през септември Москва може да извърши нова мобилизация и да изпрати още войски на фронта в Украйна. Това според събеседника са двата пътя пред Москва да ескалира конфликта с Украйна.

Възможно е шефът на ЦРУ да е предупредил Москва да не предприема действия срещу европейските съюзници на САЩ, но Димитров счита, че това е по-маловажен проблем за Вашингтон от конфликта в Близкия изток. По-скоро САЩ може да се опитват да повлияят на Русия като един от основните съюзници на Иран, тъй като върху другия основен съюзник – Китай, е почти невъзможно да се окаже влияние, посочи събеседникът.

За Русия е много важно отношението на САЩ спрямо войната в Украйна - доколко благосклонни ще бъдат американците към Киев и дали ще бъдат склонни да му помагат, добави той.

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