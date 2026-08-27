Анализатори: И Киев, и Москва се готвят за продължителни бойни действия

Посещението на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва вероятно е било свързано с войната в Украйна, конфликта между САЩ и Иран и отношенията между Русия и Техеран. Това коментираха Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и международният анализатор Владимир Владимиров в студиото на "България сутрин".

Според Димитров засега има малко информация за разговорите, които са продължили няколко часа. Той припомни думите на Доналд Тръмп, че "може и да излезе нещо от това", но посочи, че липсват конкретни заявки за постигнати резултати.

"Можем само да спекулираме, че са говорили за войната в Украйна, която Русия води, и за войната на Съединените щати в Иран. Това са най-важните неща", заяви той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Владимир Владимиров смята, че визитата има както дипломатически и външнополитически, така и вътрешнополитически измерения. По думите му фактът, че посещението е било широко разгласено, показва, че привличането на внимание също е било част от ефекта му.

"Това посещение в никакъв случай не е случайно, нито пък е някаква пиар акция. Със сигурност темите са били доста", каза Владимиров.

По отношение на възможността Русия да се върне към преговорите за Украйна Пламен Димитров беше скептичен. Според него Москва продължава да преследва поставените си цели и не е готова за общо примирие, макар да е възможно да се обсъждат ограничени договорености.

"Примирие не може да има, обаче могат да се водят разговори за някакво секторно примирие в тази война с посредничеството на американците", посочи той.

Владимиров също не очаква бърз край на конфликтите. Според него и войната в Украйна, и тази между САЩ и Иран са във фаза на изтощение, без изгледи за бърза военна победа.

"Аз лично не съм голям оптимист, че ще имаме някакво финално решение, което да е трайно. А по-скоро ще преминаваме през горещи и по-хладни фази на тази война", заяви анализаторът.

Димитров допусна, че разговорите в Москва може да са засегнали и руската помощ за Иран, включително предоставянето на разузнавателна информация. Според него САЩ могат да се опитат да окажат натиск върху Москва по този въпрос.

Двамата коментираха и възможността за срещи между лидерите.

"Тройна среща между Тръмп, Путин и Зеленски е по-малко вероятна, докато среща между Тръмп и Путин смятам, че абсолютно по всяко време може да се състои", каза Владимиров.

Пламен Димитров обаче прогнозира, че краят на войната Русия-Украйна е далеч. Според него и двете страни се подготвят за продължителни бойни действия.

Владимиров посочи като сериозен проблем за Украйна недостатъчната противовъздушна отбрана срещу руските балистични ракети.

"И двете страни по-скоро инвестират в продължаване на войната и очакване за още дълги месеци битки, отколкото да очакват, че скоро ще бъде постигнато примирие", заключи той.