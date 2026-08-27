660€ минимална заплата е заложена в указанията на МФ за бюджета догодина

Прогнозен размер на минимална работна заплата от 660 евро за 2027 г. е посочен в Указания на Министерството на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2027 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за периода 2028-2029 г., публикувани на страницата на министерството в интернет.

За 2028 г. прогнозният размер на най-ниското възнаграждение у нас е 680 евро, а за 2029 г. - 710 евро.

Прогнозата за максималния осигурителен доход е за 2027 г. да бъде 2400 евро, за 2028 г. - 2500 евро, за 2029 г. - 2600 евро.

В понеделник парламентът реши да се изработи нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, а до тогава тя да остане на нивото от 2026 г., т.е. 620 евро.

Той трябва да бъде предложен от Министерски съвет по предложение на заместник-министър председателя и министър на финансите и на министъра на труда и социалната политика, като до приемането на промените минималната работна заплата се запазва на нивото, определено за 2026 г.

Депутатите решиха също минималната работна заплата в държавната администрация да остане 620,20 евро за 2026 г. (БТА)