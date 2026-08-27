Сънуваме ли? Рупърт Гринт отново ще бъде Рон Уизли

Рупърт Гринт, който изигра Рон Уизли във всичките осем филма за "Хари Потър", ще се завърне към емблематичната роля тази зима - този път на Бродуей.

Актьорът ще се присъедини към постановката "Хари Потър и Прокълнатото дете" ("Harry Potter and the Cursed Child"), следвайки стъпките на Том Фелтън, който изигра Драко Малфой във филмите и в момента участва в спектакъла.

Подобно на Фелтън, Гринт ще представи вече порасналата версия на героя, когото изиграва още като дете. За жалост, двамата, обаче, няма да делят една и съща сцена - Рупърт ще влезе в ролята на Рон Уизли за 17 седмици, от вторник, 2 февруари 2027 г., до неделя, 30 май 2027 година. Очаква се Фелтън да напусне постановката на 3 януари 2027 г.

Участието на Том Фелтън в спектакъла в Lyric Theatre от миналия ноември имаше незабавен ефект върху боксофиса, като продажбите на билети и посещаемостта рязко се увеличиха.

"Рон Уизли е част от мен, откакто бях на 11"

В свое изявление Гринт призна, че завръщането към героя носи особено значение за него.

"Рон Уизли е част от мен, откакто бях на 11 години, и нямам търпение да го срещна отново на този етап от живота си. Има нещо толкова завършено и специално в това да се върна в обувките на Рон сега, когато и двамата сме бащи - по някакъв начин усещането е едновременно много познато и напълно ново. А радостта да се върна на Бродуей, този път в роля, която определи толкова голяма част от живота ми, е истински вълнуваща."

Актьорът допълни, че първият път, когато гледал "Прокълнатото дете" на сцена, останал изумен.

"Нямам търпение отново да стъпя на перон 9 ¾ и да продължа оттам, откъдето спрях. Безкрайно щастлив съм, че тази зима ще се присъединя към този изключителен актьорски състав и екип в Lyric Theatre."

"Той не просто се връща към роля от миналото си"

Продуцентите Соня Фридман и Колин Калъндър също приветстваха завръщането на Гринт.

"Изпълнението на Рупърт Гринт като Рон Уизли в осемте филма за "Хари Потър" определи за поколения наред какво означава да бъдеш лоялен и смел приятел дори пред лицето на трудности и изпитания. Ние, заедно с феновете на магьосническия свят по целия свят, наблюдавахме как Рупърт пораства чрез ролята на Рон, като през цялото време запази качествата в самото сърце на героя - чувството му за хумор, смелостта и, разбира се, онази неповторима нахална усмивка - като невидима нишка, вплетена през годините."

Според продуцентите появата му на сцената в Ню Йорк е много повече от носталгично завръщане.

"Като се присъединява към изключителната ни трупа на сцената на Lyric Theatre в Ню Йорк, Рупърт не просто се връща към роля от миналото си. Той продължава пътуването, което започна като дете, и го пренася напред с целия живот и опит, натрупани след края на снимките - включително с кариера, която го отведе от киното към телевизията и към високо оценена театрална работа както на Бродуей, така и в Уест Енд. Завръщането му създава силен мост между историята, в която публиката първоначално се влюби, и разказа за семейството, наследството и отминаването на времето, който "Хари Потър и Прокълнатото дете" продължава. За нас е огромна привилегия не само да приветстваме актьор от световна класа в нашата бродуейска трупа, но и да посрещнем отново човека, който направи Рон Уизли толкова обичан."

Рупърт Гринт отново на Бродуей

Гринт прави дебюта си на Бродуей още през 2014 г. в постановката "Това е само пиеса" ("It's Only a Play") на Терънс Макнали, където си партнира с Матю Бродерик и Нейтън Лейн.

Във Великобритания дебютира в Уест Енд с високо оценената пиеса "Моджо" ("Mojo") на Джез Бътеруърт, където изпълнява една от водещите роли заедно с Бен Уишоу.

Най-скорошната му киноизява е във филма "Роден през нощта" ("Nightborn") на Хана Бергхолм, чиято премиера беше на Международния филмов фестивал в Берлин през 2026 г., а разпространението беше поето от IFC.

Следващият му проект е "Ебенизър" ("Ebenezer") на Paramount Pictures, който трябва да излезе по кината на 13 ноември.

Сред другите му по-известни роли са сериалът "Слуга" ("Servant") на М. Найт Шаямалан, който продължи четири сезона в Apple TV, както и филмът "Почукване на вратата" ("Knock at the Cabin"). Гринт участва и в антологичния сериал на Гийермо дел Торо за Netflix "Кабинетът на любопитствата" ("Cabinet of Curiosities").