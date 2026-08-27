Откриха над 1000 литра и 200 кг забранени продукти за растителна защита от Турция

Над 1000 литра течни и над 200 кг прахообразни продукти за растителна защита, забранени за внос и употреба в България и Европейския съюз, са установени при две съвместни проверки на ОДБХ – Пловдив и отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив.

Проверките са извършени след поискано съдействие от Икономическа полиция във връзка със съмнения за нерегламентиран внос и съхранение на продукти за растителна защита с произход Република Турция.

При първата проверка, извършена на паркинг на голям търговски обект, в товарен автомобил, използван за транспортиране на препаратите, са установени 8 литра течни и 3,6 кг прахообразни продукти за растителна защита. На място е установен и задържан собственикът на препаратите.

При последвалата проверка в селскостопанска постройка в с. Войводиново, област Пловдив, стопанисвана от същото лице, са установени значително по-големи количества – 1007 литра течни и 206,4 кг прахообразни продукти за растителна защита. Откритите препарати са с произход Република Турция и са забранени за внос и употреба на територията на България и ЕС.

Препаратите са иззети от служители на отдел „Икономическа полиция“ като веществени доказателства по случая. Действията на компетентните органи по изясняване на всички обстоятелства продължават.

БАБХ напомня, че продуктите за растителна защита могат да се пускат на пазара и използват на територията на Европейския съюз единствено ако са разрешени съгласно европейското и националното законодателство.