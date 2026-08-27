Енергийната сигурност под заплаха: От Ормузкия проток до Дунав

За много хора това, което се случва в момента, трудно може да бъде описано само като петролна криза или като поредното лято на суша. Често срещан прочит е, че пред нас има енергийно-икономическа криза, в която два привидно несвързани проблема започват да се наслагват един върху друг.

От едната страна е Ормузкият проток - едно от най-важните тесни места за световната енергетика. Дори когато се появяват сигнали за дипломатическо решение, корабоплаването все още е далеч от нормалното.

Пазарите реагират на очакванията и цената на суровия петрол може да пада, но това не означава, че проблемът с горивата е решен. Защото днес все по-големият въпрос е не само колко суров петрол има, а колко бензин, дизел и други рафинирани продукти могат реално да бъдат произведени, транспортирани и доставени.

Пресъхналият Дунав

От другата страна е Дунав - река, която би трябвало да бъде естествена инфраструктура за Европа, се оказва слабата точка на друга част от енергийната система.

Ниските води сложиха въпросителни на двата реактора на "Черна вода", Унгария трябваше да предприеме инженерна намеса в самото речно корито, за да върне "Пакш" към пълна мощност.

Енергийна сигурност

България също не остава по-назад. Това е съществената промяна в картината. Енергийната сигурност вече не зависи само от това дали имаме достатъчно петрол, газ или ядрено гориво. Тя зависи от това дали имаме работещи морски маршрути, достатъчно рафинерии, функциониращ транспорт, достатъчно вода за охлаждане на електроцентралите и инфраструктура, която може да издържи на все по-екстремни условия.

По темата в "Директно" говорим с Преслав Райков – финансов анализатор и водещ в Bloomberg TV, и Виктор Минчев - член на УС на Асоциация Свободен енергиен пазар.

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