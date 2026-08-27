Сиренето, предлагано от “Кошница с грижа” с над 60% вода

Изследване на “Активни потребители” показа, че пет от 12 тествани сирена от програмата “Кошница с грижа” съдържат необявено високо водно съдържание - над 60%, три от тях са с вода над 65% - неразрешени за консумация.

При една марка сирене е отчетено екстремно ниско ниво на масленост - само 5% (индикация за използване сухо мляко).

От “Активни потребители” добавят, че некоректни производители и търговци са се възползвали от кампанията на правителството и са злоупотребили с качеството под знамето на ниските цени.

“Контролният орган, Българска агенция по безопасност на храните, трябва ефективно да открива и предотвратява продажбата на негодни за консумация млечни продукти, при това широко рекламирани чрез инициативата “Кошница с грижа“", посочват от "Активни потребители".

Национална кампания

Националната инициатива “Кошница с грижа“ е съвместна кампания на българското правителство и големите търговски вериги, която стартира през юни тази година, а основната цел е да овладее високите цени на хранителните стоки и инфлацията в страната.

Инициативата обхваща най-често купуваните стоки и базови храни: хляб и тестени изделия; мляко, сирене, кашкавал и яйца; месо и месни продукти; олио, бобови култури и пакетаж; сезонни плодове и зеленчуци, като някои търговци добавят също основни стоки за лична грижа и домакинството.

Сред приоритетите на “Кошница с грижа“ е също стимулиране на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели.

За теста неправителствената организация е селектирала 12 марки бяло саламурено сирене и 6 краве масло. Те са закупени от 10 търговски вериги от София, Варна и Тервел. Всички придобити продукти са маркирани с логото на кампанията “Кошница с грижа“.

От “Активни потребители” посочват още, че всички изследвани 6 марки краве масло отговарят на регулаторните изисквания и са годни за консумация.

Ценовият диапазон на “Кошница с грижа“ за сирената варира от 5 до 13 евро на килограм, а за маслата от 8,95 до 15,60. Закупените продукти са първоначално обработени от "Активни потребители" - снета е информацията от етикетите и касовите бонове, след това пробите се кодират и преопаковат, за да се гарантира анонимността при тестовете, и накрая се изпращат в лабораторията извършител на физикохимичните изследвания.

Поръчани са три отделни вида анализи, с които могат да се определят основни показатели за качеството на млечни продукти. Това проучване не включва микробиологична оценка на безопасността.