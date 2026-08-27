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Терзиев иска рекорден 1,5 млрд. евро бюджет за Столична община

Този бюджет не показва пълната картина, каза кметът Терзиев

27.08.2026 | 20:08 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Рекорден бюджет от 1 млрд. 540 млн. евро предлага Столичната община за 2026 година, което е с над 5% повече от предходния, съобщи кметът на София Васил Терзиев на обществено обсъждане на проектобюджета за 2027 година.

Терзиев добави, че тази година бюджетната процедура се провежда малко по-късно, поради обясними причини на национално ниво, но тези осем месеца не бяха загубени. Той подчерта, че бюджетът продължава политиката на Столичната община за  увеличаване на собствените приходи, като те са с 10% по-високи.

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Предлаганият бюджет не показва пълната картина на усилията, които се полагат да се финансират всички добри идеи за града, посочи кметът Терзиев. Той отбеляза защитените от Общината 265 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, както и инвестиционния заем, който ще даде възможности за реализиране на ключови проекти. 

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Тагове:

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