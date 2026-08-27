Как евтините дронове превърнаха западните танкове в Украйна в скъп проблем

Екраните, покриващи стената на командния пункт, излъчваха видео на живо от бомбардиращи дронове, наземен дрон, който се движеше по кална пътека, и наблюдателни дронове, оглеждащи горяща къща - цял каталог на съвременната война. Единственото, което липсваше от картината, бяха танковете, дали името на батальона на 33-та самостоятелна механизирана бригада.

Някога най-търсените западни оръжия в Украйна, днес танковете предимно стоят неизползвани, скрити в горите и покрити с паяжини. Машините за 10 милиона долара, закупени с голяма помпозност, се оказаха неравностойни на евтините дронове, които сега доминират на бойното поле. Въпреки това Украйна все още ги поддържа и обучава войници да ги използват, като същевременно се опитва да измисли нови начини за тяхното разгръщане, пише NYT.

"Практически не използваме бронирани превозни средства", заяви наскоро Александър Сирски, който до миналия месец беше най-висшият генерал в Украйна. "Това повдига въпроса: Как можем да неутрализираме това предимство, с което разполагат дроновете, и да дадем нов шанс на нашата бронетехника?"

Този въпрос беше в центъра на конфликта относно военната стратегия, който доведе до отстраняването на генерал Сирски от командването миналия месец.

Някои от водещите танкови дивизии на Украйна не чакат отговора.

Екипажите на танковете не трябва да застиват в едно, каза един млад командир от 33-та бригада, който, подобно на повечето интервюирани войници, посочи само позывния си – Морфеус, в съответствие с военния протокол. Ето защо, каза той, казва на своя батальон, че трябва да научат нещо ново.

Украйна започна да иска танкове от западно производство почти веднага след пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., когато те изглеждаха жизненоважни. Съюзниците на Киев се съпротивляваха да ги изпратят до януари 2023 г., когато Великобритания, Германия и САЩ промениха курса си след напрегнати преговори и обществен натиск.

33-та бригада беше сформирана отчасти, за да приеме тези западни танкове. Но когато те влязоха в битка в края на пролетта, евтините дронове вече нанасяха смъртоносни поражения и бяха в състояние да ударят танковете по най-уязвимите им места.

Руските сили започнаха да покриват танковете си с мрежи и клетки срещу дронове.

"Хората се смееха на тях тогава, казвайки, че правят решетки за барбекю", спомня си началникът по поддръжката на танковете в 33-та бригада, чийто позивна е "Енергетик". "Но те вървяха в правилната посока."

Украйна последва примера им, добавяйки защитни клетки и реактивна броня, външни панели, които детонират при удар, за да отклонят атакуващите боеприпаси, с надеждата да запази значимостта на танковете.

Екипажите на танковете трябва да останат в готовност, каза командирът на рота с позивна "Фин", затова неговите мъже са заети с тренировки, поддръжка на танковете и заваряване на нови защитни елементи. Независимо дали има бойни действия или не, почивка няма, каза 26-годишният Фин, докато си играеше с амулета на Дева Мария на черната си въжена гривна.

33-та дивизия провежда учения с бойна стрелба на всеки две седмици, за да поддържа уменията си на ниво. Една слънчева сутрин, сред слънчогледовите полета, войниците позиционираха танк и поставиха мишени в далечината.

Командирите седяха заедно с други войници под импровизирана сянка, хапваха семки и си споделяха един литър "Пепси".

57-годишният Юри Косенко току-що се беше върнал от две седмици в окоп на фронтовата линия, който, по думите му, миришеше на влага и мухъл. Нямало е танкови сражения, но имало толкова много "комари", каза той — като си потърка ръката, а след това посочи небето, за да стане ясно, че има предвид както тези, които хапят, така и тези, които експлодират, че е трябвало да носи детектор за дронове до тоалетната.

Както повечето интервюирани войници, той каза, че му е добре без бойни сблъсъци, защото е видял достатъчно битки. Скоро екипажът се качи и завъртя оръдието. Първите няколко изстрела не уцелиха целта. По радиото се разменяха заповеди с искания за корекции. Бяха изстреляни още три снаряда, като всеки от тях предизвика взрив, който накара само половината от войниците да се сепнат.

Бутилка "Пепси" вече беше почти празна. Водачът на танка, Механ, извади палачинки, пълни с накъсано пилешко месо, за да ги сподели, донесени от неотдавнашния му отпуск.

Днес 57-годишният Енергетик работи в гора в Харковска област, доста зад линията на фронта. Там птиците чуруликат, въздухът мирише на дърво и само при внимателно вглеждане сред дърветата се забелязват камуфлажните мрежи.

Под мрежите стоят германски танкове "Леопард", чиито куполи са обърнати назад в "позиция за движение". Някои чакат ремонт или поддръжка, като смяна на маслото. Други, като този, покрит с паяжини, са паркирани в резерв за бой, макар че такива заповеди вече не пристигат.

"Енергетик" ръководеше екип, който сменяше двигателя на танк, който се беше натъкнал на мина и се беше възпламенил. Друг танк беше поразен от дрон в купола, каза той, сочейки мястото, където беше паркиран, докато тръгваше по кална пътека през гората с боеприпаси, преметнати през рамо.

Повредата не е настъпила по време на бой, а по време на „евакуации“, когато танковете теглеха повредена техника, действайки на практика като изключително скъпи трактори.

Дори и тогава, каза Арчи, стрелец, който пушеше цигара наблизо, танковете могат да излизат само при лошо време, когато вятърът, дъждът и лошата видимост означават по-малко дронове. С по-стабилна интернет връзка, каза той, би могъл да прекара новопридобитото си свободно време в учене, може би да подобри немския си.

57-годишният Арчи каза, че няма да има нищо против да възобнови бойните мисии, но 27-годишният Голдън, който чакаше да премести ремонтиран танк до оградено място за паркиране, заяви, че засега би предпочел танковете изобщо да не се използват.

След учението с бойна стрелба танковият водач Механ и екипажът му се върнаха в малката къща, която споделят, където хладилникът беше пълен с деликатеси, приготвени от съпругата му. Той окачи оръжието си, след което смени изпотените си гащеризони и прашните си ботуши с шорти и сандали. Седнал на лежанката си, преди да приготви порция картофени кнедли по рецептата на съпругата си, Механ каза, че след като е работил на стари съветски танкове Т-64, преминаването към "Леопард" е било добре дошло. Някои от по-новите новобранци в 33-та бригада никога дори не са докосвали танк. Сред тях беше 33-годишният Коржик, който се присъедини към бригадата през 2025 г. и прекарва дните си в ремонт на наземни дронове в тъмна работилница. 37-годишният Джони, командир на взвод, който работи редом с него, преди е карал танкове, но не се поколеба, когато му предложиха да премине в този отряд, който използва наземни дронове.

Краят на танковете?

Фин, командирът на ротата, настоя, че танковете няма да останат на заден план, защото новите технологии ще им позволят да се адаптират.

Може би ще бъдат оборудвани с изкуствен интелект, за да създават защитни куполи, предположи той, или със собствени дронове-прехватчици.