Освободиха от длъжност зам.-министъра Ивиан Бенишев

Със заповед на премиера Румен Радев от поста зам.-министър на здравеопазването е освободен Ивиан Бенишев. Причината е проблем с неизплатените застраховки “Гражданска отговорност“ и “Автокаско“ за автомобилите на Спешна помощ и РЗИ.
Здравният министър Катя Ивкова съобщи по-рано, че е поискала и е получила оставките на Бенишев, директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и директора на “Обществено здраве“ Илия Тасев.
“Поисках и получих оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, на директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и на директора на “Обществено здраве“ Илия Тасев заради неизплатени “Гражданска отговорност“ и “Автокаско“ за автомобилите на Спешна помощ у нас“, каза по темата Ивкова още вчера.
Бенишев е ресорен заместник-министър за спешната помощ, а преди това е бил директор на дирекция “Спешна медицинска помощ“. Според Ивкова той носи пряка отговорност за осигуряването на спешната помощ в страната.
Ивкова обясни, че ще бъде задействана кризисна процедура за осигуряване на необходимите застраховки за линейките до края на годината. Паралелно с това ще започне процедура за обезпечаване на всички застраховки за 2027 г.
Според министъра съществува риск автомобилите на Спешна помощ да останат без необходимите застраховки от средата на септември.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.