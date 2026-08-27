Освободиха от длъжност зам.-министъра Ивиан Бенишев

Със заповед на премиера Румен Радев от поста зам.-министър на здравеопазването е освободен Ивиан Бенишев. Причината е проблем с неизплатените застраховки “Гражданска отговорност“ и “Автокаско“ за автомобилите на Спешна помощ и РЗИ.

Здравният министър Катя Ивкова съобщи по-рано, че е поискала и е получила оставките на Бенишев, директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и директора на “Обществено здраве“ Илия Тасев.

“Поисках и получих оставките на заместник-министър Ивиан Бенишев, на директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и на директора на “Обществено здраве“ Илия Тасев заради неизплатени “Гражданска отговорност“ и “Автокаско“ за автомобилите на Спешна помощ у нас“, каза по темата Ивкова още вчера.

Бенишев е ресорен заместник-министър за спешната помощ, а преди това е бил директор на дирекция “Спешна медицинска помощ“. Според Ивкова той носи пряка отговорност за осигуряването на спешната помощ в страната.

Ивкова обясни, че ще бъде задействана кризисна процедура за осигуряване на необходимите застраховки за линейките до края на годината. Паралелно с това ще започне процедура за обезпечаване на всички застраховки за 2027 г.

Според министъра съществува риск автомобилите на Спешна помощ да останат без необходимите застраховки от средата на септември.