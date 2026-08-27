Хеликоптер помага в гасенето на два пожара в Славянка

Два пожара на разстояние около 3-4 километра един от друг горят в планина Славянка, в района на село Голешево, община Сандански, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).

Предполага се, че огънят е избухнал около 14:00 часа днес на труднодостъпни места, до които наземните екипи достигат след около час и половина до два часа преход. В гасенето се включва и хеликоптер на “Гранична полиция“, който подпомага придвижването на хора към местата на пожарите.

От ЮЗДП посочиха, че реакцията е започнала веднага след получаването на сигнала. На място са пожарникари и горски служители, като се очаква към действията по гасенето да се присъединят и служители на Национален парк “Пирин“. От предприятието съобщиха, че е създадена организация екипите да започнат работа рано сутринта, за да се използват по-благоприятните условия в по-ранните часове на деня.

По данни на ЮЗДП към момента няма точна информация за общата площ, засегната от двата пожара. От предприятието съобщиха, че за единия от пожарите има докладвана площ около 10 декара, докато при другия периметърът не може да бъде установен точно, тъй като огънят е в ниска част, в дере и мястото не се вижда добре. По информация на ЮЗДП пожарите продължават да се развиват.

От ЮЗДП допускат, че пожарите може да са свързани с мълнии от бурята, преминала през района през нощта. По думите им е възможно при повишаването на температурите днес следобед тлеещи огнища да са се разпалили.

От Министерството на отбраната съобщиха, че хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база участва в гасенето на пожара в планина Славянка в района на село Голешево. По информация на министерството участието на военнослужещите е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. Хеликоптерът е излетял в 16:49 часа за подпомагане на действията по гасенето на огъня от въздуха. / БТА