Тръмп няма да бъде на Ground Zero за 25-ата годишнина от 11 септември

Американският президент Доналд Тръмп няма да присъства на възпоменателните церемонии за 25-ата годишнина от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. на "Кота нула“ (Ground Zero) в Ню Йорк.

Президентът, роден в Ню Йорк и създал своята империя в сферата на недвижимите имоти именно в този град, често е присъствал на възпоменанията за 11 септември през годините след атентатите.

Без речи на Мемориала

Тази година главнокомандващият ще почете паметта на жертвите за втора поредна година на церемония в Пентагона, тъй като не е получил разрешение да произнесе реч, съобщи The New York Times.

Тръмп е имал желание да говори на церемонията в Националния мемориал и музей "11 септември“ и дори е изпратил екипа си на предварителни огледи на мястото.

Според множество източници обаче основната цел на музея е да избегне всякакви прояви на партизанщина по време на церемониите, като от 2012 г. насам на политици е забранено да изнасят речи.

Вместо него, администрацията на Тръмп на церемонията в Ню Йорк ще бъде представена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, докато присъствието си са потвърдили бившите президенти Бил Клинтън, Барак Обама и Джордж У. Буш.

Тръмп ще се завърне във Вашингтон от междинния конгрес на Републиканската партия в Тексас два дни преди 11 септември.

Както и миналата година, Тръмп ще произнесе реч по време на церемониите в Пентагона - събитие, на което политиците са добре дошли да се обърнат към присъстващите.

Тръмп ще пътува до Ирландия

След това той ще замине за Ирландия, за да посети голф игрището си, където се провежда турнирът Irish Open.

За местния въздушен трафик ще бъде много по-лесно да се организира полетът му от военновъздушната база "Андрюс“ (Joint Base Andrews) в Мериленд, отколкото от някое от летищата в района на Ню Йорк.

В изявление за NYT говорителката на Белия дом Анна Кели наблегна на почитта към жертвите, но не спомена нищо за конкретните планове на президента.

Миналата година президентът също отбеляза годишнината от 11 септември в Пентагона – на церемония, която беше преместена във вътрешния двор след убийството на Чарли Кърк.

Тръмп обеща винаги да почита паметта на загиналите в онзи ден.

"Ще защитаваме нацията, на която те са служили, ценностите, които са отстоявали, и свободата, за която са дали живота си. Ще подкрепяме нашите войски, ще защитаваме семействата си и ще съхраним американския начин на живот за всяко бъдещо поколение“, казвал е преди време Тръмп.

Последният път, когато Тръмп присъства на церемонията на Ground Zero, беше през 2024 г., когато се оказа в компанията на Камала Харис и двамата си стиснаха ръцете по доста неловък начин.