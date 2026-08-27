Полк. Миланов: България няма национална система за противодронова защита

Все повече дронове или останки от тях изплуват по бреговете на нашето Черноморие. От началото на август те вече са шест.

"Вече трета година алармираме и предупреждаваме. Важният въпрос е дали това, което прави държавата, е адекватно на съществуващата заплаха. Постоянно казваме да внимават и какво да направят. Офисът на премиера препрати нашето писмо до министерствата. Получихме потвърждения, само че крайният резултат е важен. Продължават да пристигат все повече дронове на нашата територия", коментира вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете полк. д-р Иван Миланов за Bulgaria ON AIR.

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Това не е цялата истина и цялата информация, която получаваме, убеден е той.

"Закупени са две периметрови системи, които могат да охраняват два обекта. Даже нямат и радари. Правилна стъпка, но неправилно като подход и резултат. Това е паническа стъпка. Те са по-скоро за реактивно действие. Тези две системи не означават, че България има национална система за противодронова защита. Те са крайно недостатъчни. Релефът ни позволява на дроновете да летят ниско", обясни полк. Миланов в "България сутрин".

По думите му изцяло липсва системен подход от страна на правителството и няма нищо повече направено, а в същото време липсва и прозрачност.

"Винаги се започва с оценка на заплахата и на риска. Тогава се виждат нашите възможности - какво имаме, за да противодействаме. Тогава виждаме какво ни е необходимо, закупуването е последно. Не виждам резултат, такова нещо не е направено. Липсва цялостна оценка", подчерта експертът.

Стигаме до етап, в който "тези дронове досега падаха до брега, нямаме гаранция, че утре няма да паднат върху жилищен блок, болница или съоръжение от критичната инфраструктура", алармира полк. Миланов и попита каква е гаранцията, че утре няма да има дрон с взрив.

Ние даже и да не сме мишена, не сме сигурни накъде ще отидат руските и украински дронове, как ще се объркат, предупреди гостът.

И в момента военноморските сили продължават дейности по намиране и унищожаване на дронове, отбеляза полк. Иван Миланов.

Много е важно да имаме система, която достатъчно рано да открива дроновете, изтъкна той и добави, че не трябва да действаме постфактум.

Трябва ли да си сътрудничим с Украйна

"В момента Украйна е нещо като лаборатория за практическо изпитание на дронове. Трябва да си сътрудничим и с Украйна, и с Израел, да използваме техния опит и експертиза. Има много програми, по които можем да ги доставим на много по-ниски от нормалните цени", на мнение е полк. Миланов.

Според него имаме достатъчно производители, трябва само да идентифицираме сериозните от тях и да ги толерираме да правят това.

"Трябва да вземем спешни мерки. Още този септември трябва да организираме дискусия с ясни предложения и правителството да е наясно кой какво трябва да прави."

"Пръсната е отговорността за стратегическите обекти, никой не носи отговорност за нищо. Изненадан съм от начина на действие на Министерството на отбраната. Много е важно да осъзнаем институционалната отговорност. Обвиняваме институциите, че работят неадекватно спрямо съществуващия риск. Не чакайте да има жертви, за да реагирате", завърши полк. Миланов.