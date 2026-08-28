Депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев също коментира ареста на Гергана Петрова в Струмяни.

“Да арестуваш човек само защото бил "пречел" на премиера е безобразие и няма извинение. А се оказва, че арестите за нарушаване на спокойствието на премиера в Струмяни са много! И то все на местни хора, които чистят техните или на съседите си домове. Някой до довечера трябва да бъде уволнен", написа депутатът в социалната мрежа.

В защита на активистката се изказа и депутатът на ГЕРБ от Сандански Георги Георгиев. Той каза, че категорично осъжда днешния арест на Петрова, защото тя, по думите му, е изказвала мнение.

“Свободата на словото е основа на демокрацията! Разбирам, че има още арести и побой над гражданин на община Струмяни. Държа властите да изяснят случилото се в най-кратък срок", написа Георгиев.