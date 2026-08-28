Мъж е с опасност за живота след нападение от бик край Вакарел

Мъж на 51 години е с опасност за живота след нападение от бик в землището на село Вакарел, съобщават от Областната дирекция на МВР-София.

Сигнал за инцидента е подаден в Районното управление в Ихтиман около 19:00 часа вчера.

По първоначални данни мъжът е наглеждал стадо от около 35 животни, които били на водопой. Тогава е нападнат от бика.

Отговорникът на обекта е транспортирал пострадалия до болница. Заради получените множество тежки травми мъжът е настанен в реанимация. Медиците определят състоянието му като тежко и има опасност за живота му.

На мястото е извършен оглед от полицейски служители. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.