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Мъж е с опасност за живота след нападение от бик край Вакарел

Сигнал за инцидента е подаден около 19:00 часа вчера

28.08.2026 | 15:44 ч. 5
pixabay

pixabay

Мъж на 51 години е с опасност за живота след нападение от бик в землището на село Вакарел, съобщават от Областната дирекция на МВР-София.

Сигнал за инцидента е подаден в Районното управление в Ихтиман около 19:00 часа вчера.

По първоначални данни мъжът е наглеждал стадо от около 35 животни, които били на водопой. Тогава е нападнат от бика.

Отговорникът на обекта е транспортирал пострадалия до болница. Заради получените множество тежки травми мъжът е настанен в реанимация. Медиците определят състоянието му като тежко и има опасност за живота му.

На мястото е извършен оглед от полицейски служители. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.

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