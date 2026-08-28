Песков: Преговорите с Украйна са на пауза

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че между Русия и Украйна не се водят мирни преговори в момента.

“Въпросът в момента е поставен на пауза“, коментира се в руските медии.

Прессекретарят на президента Путин добави, че не са представени нови идеи по отношение на преговорите.

Същевременно “Киев е напълно наясно“ с исканията на Русия, каза Песков.

Без разговори между Тръмп и Путин

Говорителят каза още, че на този етап не са предвидени нови разговори между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин.

“Не, към момента няма такива планове“, отговори представител на Кремъл на въпрос на журналисти дали се предвижда разговор между Путин и Тръмп след посещението в Москва на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф.

Песков коментира и въпроса защо Путин не се е срещнал с директора на ЦРУ. “Става дума за взаимодействие между разузнавателни служби“, подчерта прессекретарят. “Такава среща не е имало – не е имало контакт с президента“, добави той по повод съобщения в чуждестранни медии, според които е възможно Ратклиф да е бил приет от Путин.

Директорът на ЦРУ посети Москва на 25 август.