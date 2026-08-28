Ето кои са съперниците на Левски в Лига Европа

Левски научи осемте си съперници в основната фаза на Лига Европа. Сред тях изпъкват европейските грандове Милан и Олимпик Марсилия, а "сините" ще изиграят общо осем мача - четири у дома и четири като гост, пишат от Gol.bg.
Отборът на Хулио Веласкес продължава европейския си поход във втория по сила клубен турнир на УЕФА, след като отпадна в плейофа за влизане в Шампионската лига.
Левски беше поставен в четвърта урна за жребия с коефициент 7.000.
Съперниците на Левски в Лига Европа са:
Първа урна: Милан, Олимпик Марсилия
Втора урна: Виктория Пилзен, Залцбург
Трета урна: Съндърланд, Ягелония
Четвърта урна: Лилестрьом, НЕК Наймеген
Ето и как са разпределени домакинствата и гостуванията на Левски:
Левски - Милан
Олимпик (Марсилия) - Левски
Виктория (Пилзен) - Левски
Левски - Залцбург
Съндърланд - Левски
Левски - Ягелония
Левски - Лилестрьом
НЕК - Левски
Срещу по един от съперниците от всяка урна „сините“ ще играят у дома, а срещу другия ще гостуват. Така Левски ще има четири двубоя в София и още четири на чужд терен.
Жребият осигури на Левски престижни сблъсъци с Милан и Олимпик Марсилия – два от най-разпознаваемите клубове в европейския футбол.
Сред останалите големи имена в основната фаза на турнира са Ювентус, Байер Леверкузен, Лион и Бенфика.
Основната фаза на Лига Европа започва на 16 септември, като Левски има гарантирани осем европейски двубоя.
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