Ето кои са съперниците на Левски в Лига Европа

Левски научи осемте си съперници в основната фаза на Лига Европа. Сред тях изпъкват европейските грандове Милан и Олимпик Марсилия, а "сините" ще изиграят общо осем мача - четири у дома и четири като гост, пишат от Gol.bg.

Отборът на Хулио Веласкес продължава европейския си поход във втория по сила клубен турнир на УЕФА, след като отпадна в плейофа за влизане в Шампионската лига.

Левски беше поставен в четвърта урна за жребия с коефициент 7.000.

Съперниците на Левски в Лига Европа са:

Първа урна: Милан, Олимпик Марсилия

Втора урна: Виктория Пилзен, Залцбург

Трета урна: Съндърланд, Ягелония

Четвърта урна: Лилестрьом, НЕК Наймеген

Ето и как са разпределени домакинствата и гостуванията на Левски:

Левски - Милан

Олимпик (Марсилия) - Левски

Виктория (Пилзен) - Левски

Левски - Залцбург

Съндърланд - Левски

Левски - Ягелония

Левски - Лилестрьом

НЕК - Левски

Срещу по един от съперниците от всяка урна „сините“ ще играят у дома, а срещу другия ще гостуват. Така Левски ще има четири двубоя в София и още четири на чужд терен.

Жребият осигури на Левски престижни сблъсъци с Милан и Олимпик Марсилия – два от най-разпознаваемите клубове в европейския футбол.

Сред останалите големи имена в основната фаза на турнира са Ювентус, Байер Леверкузен, Лион и Бенфика.

Основната фаза на Лига Европа започва на 16 септември, като Левски има гарантирани осем европейски двубоя.