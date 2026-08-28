Готова е комплексната експертиза по случая "Петрохан"

Готови са още две ключови експертизи по разследването на смъртта на шестимата души, открити в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

В Софийската окръжна прокуратура е представено заключението по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза, назначена в рамките на досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Експертизата е от 157 страници и е изготвена от четири вещи лица - психолози, психиатър и теолог, съобщиха от Прокуратурата.

По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза относно смъртта на трите лица под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от осем специалисти.

Предстои в кратки срокове представяне на заключението по назначената комплексна експертиза по отношение смъртта на трите лица в района на хижа „Петрохан“.

Представените експертни заключения са със значителен обем и сложност и съдържат резултати от извършени специализирани изследвания и анализи. Наблюдаващите прокурори ще се запознаят подробно с тях и ще извършат оценка на направените експертни изводи в съвкупност със събраните до момента доказателства, включително други заключения по назначени експертизи, огледи на местопроизшествия и на веществени доказателства и десетки разпити на свидетели.

Разследването продължава, като се провеждат периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.

След депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите от заключенията на вещите лица.

При две отделни местопроизшествия бяха открити телата на общо шестима души - трима в района на хижа „Петрохан“ и други трима във високопроходим кемпер под връх Околчица. На 2 февруари бяха открити трима мъртви мъже в района на хижа „Петрохан“ - Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Всичките бяха простреляни. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Те бяха открити край връх "Околчица" мъртви, отново простреляни, дни по-късно.

И шестимата са свързани с НПО на име „Национална агенция за контрол на защитените територии“, ръководена от Калушев и са обитавали основно два адреса - на Петрохан и на морето.

От секта и ритуално самоубийство до жестоко масово убийство варираха разпространените версии, които поляризираха обществото.

Според официалните данни, изнесени до момента, става дума за три самоубийства на Петрохан и убийство със самоубийство при случая на Околчица.

Първоначалните резултати от аутопсиите на тримата, намерени в кемпера под Околчица, насочиха разследващите към версията за две последователни убийства и последвало самоубийство. По случая бяха назначени множество експертизи и бяха разпитани десетки свидетели.

През юли прокуратурата реши да преустанови постоянната полицейска охрана около хижа „Петрохан“, след като прецени, че на този етап от разследването тя вече не е необходима за запазване на местопроизшествието и извършването на процесуални действия.