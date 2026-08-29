Националният съвет на БСП ще заседава днес

Националният съвет на Българската социалистическа партия заседава днес, 29 август, като основна тема е участието на партията в предстоящите президентски избори.

На заседанието се очаква да бъде взето решение за формулата, по която БСП ще участва в президентския вот. Датата на заседанието беше обявена предварително от ръководството на партията.

Изпълнителното бюро на БСП вече заяви подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Решението за формата на участие на партията предстои да бъде взето от Националния съвет.

За провеждането на заседанието съобщи и заместник-председателят на БСП Атанас Мерджанов, който посочи, че Националният съвет ще реши формулата за явяване на изборите. / БГНЕС