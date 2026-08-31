Йотова към БСП: Благодаря за доверието и подкрепата

Благодаря за доверието. Благодаря за подкрепата. Благодаря за всичко, което стои зад тези две думи – общия път, времето заедно, изпитанията. Единодушното решение на НС на БСП в подкрепа за моята кандидатура за вицепрезидент на България е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за мен.

Това се казва в писмо на президента Илияна Йотова адресирано до всички български социалисти.

"Бяхме заедно в години на неуспехи и победи, трудни решения, спорове и надежди. Срещнах силни и решителни хора. Научих много и в съгласие, и в несъгласие. Всичко това е част от човека и политика, който съм днес", пише още президентът, цитирана от пресцентъра на БСП.

По думите ѝ никога не би пренаписала биографията си според политическата конюнктура, защото човек трябва да знае откъде е тръгнал и да има смелостта да го каже.

"Да бъдеш президент на всички български граждани не означава да се откажеш от себе си. Не означава да заличиш пътя си. Не означава да забравиш хората, с които си вървял. Напротив – вярвам, че човек може да бъде истински независим само когато е честен за това откъде идва, какво го е изградило и в какво вярва", изтъква Йотова.

Тя е категорична, че политиката има смисъл само когато в нейния център стои човекът, а държавата има смисъл, когато човекът знае, че няма да остане сам.

Според Йотова отговорността на политиката е именно в това да върне на българските граждани увереността, че имат значение, както и смисъла на думата "заедно". Тя изразява увереност, че в тази си битка не е сама.