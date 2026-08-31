Обвиниха украинецът, убил 18 - годишна японка в "Бъкстон"

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем днес Я. Г. за умишлено убийство и постанови да бъде задържан за срок до 72 часа, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

24-годишният украинец е обвинен за умишлено убийство.

Задържаният е украински гражданин на 24 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. По неофициална информация от източници от разследването жертвата е японка на 18 г. Тя била обезглавена, съобщи NOVA.

Около 7 ч. сутринта приятелят на жертвата започнал да крещи пред жилищния блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Той не успял да отвори входната врата на кооперацията и след няколко неуспешни опита счупил стъклото и се качил до жилището си. Преди това счупил стъклата на две паркирани на улицата коли. В купето на едната се вижда паве.

Хората от блока подали сигнал в полицията. На място пристигнали служители на МВР. В близост до повредените коли полицаите установили разбитата входна врата на жилищна сграда. На първия етаж забелязали мъж, отговарящ на описанието от сигнала. Той незабавно е задържан. При проверка в апартамент, чиято врата била открехната, е открито тялото на 18-годишна жена. Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ. Основната версия са битови мотиви.

По думи на съседи младата двойка били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние. Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.

Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид. „Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя.

„Вчера този въпросният младеж го видях. Ходеше след мен и говореше. Видимо не държеше нито телефон, нито имаше слушалка, говореше нещо странно”, разказва съседка на украинеца. До момента двамата не са създавали проблеми, не е имало и скандали между тях, разказват съседите. Не знаят с какво са се издържали.

По информация на NOVA в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики.

Според държавното обвинение младият мъж нанесъл множество удари с нож в областта на шията и гърба на приятелката си. Предстои СГП да внесе искане в Софийски градски съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.