Откриха мъртво бебе в депото за обработка на отпадъци в Шишманци

Полицията в Пловдив разследва криминално престъпление във връзка с открито тяло на новородено дете, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.
Оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия са предприети по сигнал, получен на 26 август за намерено тяло на новородено дете в депото за обработка на отпадъци в с. Шишманци.
Под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Раковски, а в разследването участват и служители от отдел „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Национална полиция“.
Пловдивски медии съобщават, че по трупчето на бебето са открити следи от насилие, но експертизи тепърва ще установяват дали травмите са получени преди смъртта.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.