Откриха мъртво бебе в депото за обработка на отпадъци в Шишманци

Полицията в Пловдив разследва криминално престъпление във връзка с открито тяло на новородено дете, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия са предприети по сигнал, получен на 26 август за намерено тяло на новородено дете в депото за обработка на отпадъци в с. Шишманци.

Под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Раковски, а в разследването участват и служители от отдел „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

Пловдивски медии съобщават, че по трупчето на бебето са открити следи от насилие, но експертизи тепърва ще установяват дали травмите са получени преди смъртта.