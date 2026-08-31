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Откриха мъртво бебе в депото за обработка на отпадъци в Шишманци

Полицията в Пловдив разследва случая

31.08.2026 | 18:09 ч. Обновена: 31.08.2026 | 18:09 ч. 4
Снимка: БНТ

Снимка: БНТ

Полицията в Пловдив разследва криминално престъпление във връзка с открито тяло на новородено дете, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. 

Оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия са предприети по сигнал, получен на 26 август за намерено тяло на новородено дете в депото за обработка на отпадъци в с. Шишманци.

Под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Раковски, а в разследването участват и служители от отдел „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

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Пловдивски медии съобщават, че по трупчето на бебето са открити следи от насилие, но експертизи тепърва ще установяват дали травмите са получени преди смъртта. 

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