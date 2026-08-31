Кое е най-безопасното място на Земята в случай на глобална катастрофа?

Ядрен Армагедон, изменение на климата, пандемии, изкуствен интелект, супервулкани: списъкът с потенциални катастрофи е дълъг. Ако подобна опасност удари Земята, къде по света бихме били, поне донякъде, в безопасност? В първото по рода си проучване, публикувано в списанието Global Challenges, учените са идентифицирали това, което изглежда като най-безопасното място в света в случай на бедствие, съобщава Science Alert.

"Австралия е може би най-устойчивото място на Земята, когато става въпрос за глобални катастрофални рискове", обясняват изследователите в статия, ръководена от екологичния изследовател Флориан Улрих Йен от Университета в Хаген, Германия.

Но нещата не са чак толкова прости

Дори Австралия не е напълно имунизирана срещу глобалните катастрофални рискове (ГКР), предупреждават изследователите. Тя е просто мястото, което е най-малко изложено като цяло на спектъра от потенциални заплахи, които предстоят.

В това проучване Йен и неговите колеги изследователи анализират научната литература за РКГ, оценявайки стотици проучвания и доклади за въздействието на бедствия като удари на астероиди върху Земята, вулканични изригвания, мащабни кибератаки, епидемиологични заплахи и други.

Според изследователите, глобалните катастрофални рискове обикновено попадат в три широки категории.Сценариите за рязко намаляване на слънчевата светлина (SRALS) са събития, които внезапно блокират слънчевата светлина поради вулканични изригвания, ядрени зими или облаци, причинени от удари на астероиди. Събитията, които нарушават социалните системи, се наричат ​​Катастрофални глобални инфраструктурни загуби (CGIL), водещи до прекъсвания на електрозахранването, транспортни смущения и прекъсвания на производството на храни. Те могат да бъдат резултат от геомагнитни бури, кибератаки, пандемии и електромагнитни импулси на голяма надморска височина (HEMP). Трета категория е Глобалният катастрофален биологичен риск (GCBR), запазен за мащабни биологични опасности, независимо дали са природни или причинени от човека, които причиняват масивна загуба на човешки живот и сериозни социални смущения в континентален или глобален мащаб.

В допълнение към класифицирането на рисковите категории, изследователите анализираха и проучвания за устойчивостта. В този контекст устойчивостта означава способността на едно общество да поддържа критичните си функции и благосъстоянието на населението си в лицето на тежки смущения, предизвикани от такива катастрофи, въз основа на специфични географски, институционални и инфраструктурни фактори.

Изследователите твърдят, че страните са склонни да бъдат по-устойчиви на GCR като цяло, ако са: демократични; по-богати; имат ниско неравенство; имат голяма индустриална база със силно държавно влияние; разположени са на изолирани места като големи острови; имат по-голяма децентрализация и разнообразие; не са силно зависими от търговията или нямат географски близки търговски партньори.

Австралия се откроява

Като се имат предвид всички тези фактори, в лицето на трите ключови категории на реактивните катастрофални рискове (РКГ), Австралия се откроява в публикуваните изследвания по тази тема поради своята географска изолация, производство на храни, ресурси от изкопаеми горива и индустриален капацитет, наред с много други фактори.

"Няма място на Земята, което да е имунизирано срещу всички глобални катастрофални рискове, но Австралия е страната, която най-често се определя като устойчива", обясняват изследователите. "Въпреки това, дори тази страна е уязвима към определени опасности и зависи от продължаващата международна търговия с горива, лекарства и торове."

В анализа на изследователите Австралия е единствената страна, директно идентифицирана като устойчива и на трите вида РКГ, но силните страни в един контекст често се превръщат в слабости пред лицето на други заплахи. В случая на Австралия, статутът ѝ на голям остров ѝ осигурява значителна защита срещу някои рискове, но също така я прави по-зависима от международните търговски системи за внос на определени критични стоки.

Като цяло, въпреки проблемите, пред които е изправена Австралия, учените са склонни да я определят като най-устойчивата нация на планетата в контекста на глобалните катастрофални рискове.

"Въпреки че Австралия има очевидни проблеми, свързани с последиците от изменението на климата, тя се представя добре в нашата оценка", казва Йен. "Това е остров, така че може да се изолира и затвори много по-лесно. Австралия произвежда невероятно количество храна, има развита вътрешна промишленост и силен минен сектор. Тя е също така богата и има сравнително стабилна демокрация, всичко това прави една страна по-устойчива."

След Австралия, други страни, определени като устойчиви, включват Нова Зеландия, Япония, Швейцария и Аржентина, но изследователите отбелязват, че много от тези страни са уязвими към специфични опасности, дори ако други фактори са благоприятни за тях.

"Всички най-често споменавани страни, с изключение на Швейцария, имат дълги брегови линии, които биха могли да бъдат засегнати от цунами, предизвикани от обект близо до Земята", пишат авторите на изследването. "Всички освен Швейцария биха могли да бъдат засегнати от изригването на един от многото вулкани в Югоизточна Азия и Южна Америка, както се случи с Тамбора през 1815 г. Всички зависят от търговията. Няма място на Земята, което да представлява пълно убежище от GCR."

Гледайки напред, те казват, че идентифицирането на структурно устойчиви държави, като Австралия и Нова Зеландия, би могло да ги направи подходящи като опорни точки за подкрепа на глобалните усилия за устойчивост. Например, те биха могли да съхраняват хранителни резерви или банки за семена, а техният индустриален капацитет би могъл да им помогне да продължат да функционират в условията на глобална катастрофа, което ги прави отлични щабове за координиране на международен отговор на бедствие, което би ударило планетата.

Най-важното е да сте подготвени, казват изследователите.

"Превенцията винаги е за предпочитане пред устойчивостта“, обясняват авторите. "Някои RCG, като вулканични изригвания, не могат да бъдат предотвратени в момента.Когато се появят, разликата между обществата, които са инвестирали във факторите, идентифицирани тук, и тези, които не са, ще бъде измерена в човешки животи."

Констатациите са публикувани в списанието Global Challenges.