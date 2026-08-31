Мъж уби братовчед си заради... зарядно за телефон

Полицията в Ямайка издирва мъж, който предполагаемо е намушкал смъртоносно свой роднина след спор за зарядно за телефон.
Инцидентът е станал в събота, 29 август, в Боскобел, област Сейнт Мери, на около 77 км северно от столицата Кингстън, съобщават местните медии, цитирани от People.
Жертвата е идентифицирана като Нешон Уилямс, известен с прякора "Чеко". Jой е бил на 24 години.
След случилото се полицията е започнала издирване на негов роднина от мъжки пол, за когото се твърди, че го е намушкал.
Според полицейски доклад, около 13:20 ч. местно време Уилямс и член на семейството му започнали да спорят за зарядно за мобилен телефон.
Медиите уточняват, че конфликтът е възникнал в дома им между Уилямс и негов братовчед, който впоследствие предполагаемо го намушкал с нож.
Началникът на полицейското подразделение в Сейнт Мери Антъни Уолъс разказа, че спорът е прераснал във физическа конфронтация, "по време на която е бил изваден нож и Уилямс е бил намушкан в корема".
След нападението 24-годишният мъж е откаран в болница Port Maria Hospital, където е обявен за мъртъв.
Заподозреният е избягал от мястото на инцидента.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.