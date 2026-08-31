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Мъж уби братовчед си заради... зарядно за телефон

Заподозреният е избягал от мястото на инцидента

31.08.2026 | 20:00 ч. 5
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Полицията в Ямайка издирва мъж, който предполагаемо е намушкал смъртоносно свой роднина след спор за зарядно за телефон.

Инцидентът е станал в събота, 29 август, в Боскобел, област Сейнт Мери, на около 77 км северно от столицата Кингстън, съобщават местните медии, цитирани от People.

Жертвата е идентифицирана като Нешон Уилямс, известен с прякора "Чеко". Jой е бил на 24 години.

След случилото се полицията е започнала издирване на негов роднина от мъжки пол, за когото се твърди, че го е намушкал.

Според полицейски доклад, около 13:20 ч. местно време Уилямс и член на семейството му започнали да спорят за зарядно за мобилен телефон.

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Медиите уточняват, че конфликтът е възникнал в дома им между Уилямс и негов братовчед, който впоследствие предполагаемо го намушкал с нож.

Началникът на полицейското подразделение в Сейнт Мери Антъни Уолъс разказа, че спорът е прераснал във физическа конфронтация, "по време на която е бил изваден нож и Уилямс е бил намушкан в корема".

След нападението 24-годишният мъж е откаран в болница Port Maria Hospital, където е обявен за мъртъв.

Заподозреният е избягал от мястото на инцидента.

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