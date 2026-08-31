Президентска надпревара: Забавянето на Гюров издава несигурност

Политологът проф. Антоанета Христова и социологът д-р Петко Петков коментираха в предаването “България сутрин” очакваната кандидатура на Андрей Гюро. По последна информация Гюров ще обяви влизането си в президентската надпревара утре.

Защо се бави?

Според проф. Христова забавянето издава несигурност, а не изчаквана поява. "Ако отговорът е "влизам в надпреварата," мъжката постъпка щеше да бъде много отдавна да се влезе и да заяви своята претенция – така, както доста мъжки го направи Илияна Йотова", посочи политологът.

Проф. Христова допусна, че екипът на Гюров прави тактическо разположение на времето, но изрази несъгласие с тази логика.

Според политолога “когато влизаш в състезанието, не се определя от времето спрямо момента, в който влизаш, определя се от много други фактори”.

Пред Bulgaria ON AIR социологът Петко Петков посочи разлика в стратегиите на двамата потенциални кандидати. "Докато при г-жа Йотова тя вече е заявена, г-н Гюров и г-н Кандев наистина изпуснаха много моменти".

"Засега кандидатурата печели единствено подкрепата на "г-н Костов", но за да станеш президент на България, трябва да спечелиш доста по-голям брой избиратели към себе си, а към момента тези 200 и няколко хиляди души не са достатъчни", обясни Петков.

ГЕРБ е партия без изход

Проф. Христова определи ГЕРБ като партия, попаднала "в капан от много отдавна" - без избори, без хора, без полезен ход. Направената вчера промяна в Изпълнителната комисия според нея не е реално обновяване. "Едно формално сменяне с човечета оттук-оттам – това е просто запазване на статуквото", коментира политологът.

Д-р Петков коментира думите на Бойко Борисов, че Йотова "е надраснала останалата политическа класа", отбелязвайки, че това по-скоро е признание за нейни умни политически ходове, отколкото атака. По думите му във вчерашното изявление на Борисов личи и разочарование.

Възможен ли е балотаж

Анализаторите коментираха и възможността за евентуален балотаж. Петков не смята, че Йотова има възможност да спечели още на първи тур, позовавайки се на изискването за минимална избирателна активност по Изборния кодекс.

"Най-вероятно това ще свали избирателната активност под 3 милиона. Тоест ние ще имаме най-вероятно втори тур със сигурност", обясни социологът.

Част от привържениците на ГЕРБ не харесват Гюров, посочи още социологът, определяйки го като "представител на една неолиберална идеология, която не се харесва на привържениците на ГЕРБ".

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