SENSHI търси нови бойци: Шанс за тренировки със Семи Шилт и Ернесто Хуст

SENSHI отваря кандидатстването за шестия си лагер с покани, който ще се проведе от 14 до 18 октомври 2026 г. във Варна.

Този път организаторите търсят мъже над 18 години с сериозен опит в бойните спортове, които се състезават в категориите 85 кг, 95 кг и над 95 кг и искат да направят следваща крачка към професионалната сцена.

Тренировки със Семи Шилт и Ернесто Хуст

Избраните участници ще тренират под ръководството на две от големите имена в историята на кикбокса - Семи Шилт и Ернесто Хуст.

В рамките на няколко дни бойците ще работят върху техника, тактика, физическа подготовка и цялостното си представяне в двубой.

Тренировките ще се провеждат в SENSHI GYM във Варна по предварително изготвена програма.

Шанс за бъдещо участие в SENSHI

Лагерът е не само тренировъчна възможност, но и начин за участниците да покажат качествата си пред екипа на SENSHI.

Представянето им ще бъде наблюдавано през целия лагер, а силно впечатление може да отвори път към бъдещо участие в професионалните галавечери на организацията.

Самото кандидатстване обаче не гарантира нито покана за лагера, нито място в бъдещ двубой. Всички участници ще преминат предварителна селекция.

Кандидатури могат да бъдат подавани до 15 септември, като местата са ограничени.